Мир

Америка или Израиль прежде всего: Иран обвинил Трампа и Нетаньяху в гибели 500 военных

Иран обвинил Трампа и Нетаньяху в гибели американских военных, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 20:43 Фото: freepik
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о том, что за время вооруженного конфликта с США погибли более 500 американских военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter).

"В результате безрассудства и фарсового поведения Нетаньяху Трамп втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном. Пусть он сегодня задаст себе вопрос: после гибели более 500 американских солдат всего за несколько дней остается ли лозунг "Америка прежде всего" или он сменился на "Израиль прежде всего"? – написал Лариджани.

Отметим, что Красный Полумесяц Ирана утверждает, что до 940 человек возросло число погибших иранцев в результате атак США и Израиля с 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Турция сбила баллистическую ракету, запущенную из Ирана.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
