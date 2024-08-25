В Израиле 25 августа ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов

Министр обороны Израиля Йоав Галант 25 августа 2024 года объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Ynet News, режим "особой ситуации" объявили на 48 часов. Поводом стало нанесение израильскими военными превентивных ударов по целям шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана.

Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила новые ограничения для граждан, проживающих на северных и центральных территориях страны, в связи с атаками.

"В районах на открытой местности могут собираться до тридцати человек, в зданиях – до трехсот человек. На рабочих и учебных местах можно появляться при условии, что рядом есть действующие бомбоубежища", – говорится в сообщении.

Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.

Напомним, в результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 человек.