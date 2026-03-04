#Референдум-2026
Мир

Месторождение возрастом 2,7 млрд лет: выяснилось, где добыли 40% всего золота мира

Золото, породы, камень, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 03:59 Фото: freepik
Под тихим горным хребтом в Южной Африке скрывается геологический гигант возрастом 2,7 миллиарда лет, который преобразил страну и незаметно обеспечил почти половину всего найденного золота в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, некоторые геологические образования меняют облик континентов. Другие - экономику. В Южной Африке бассейн Витватерсранда относится и к тем, и к другим.

Его породы образовались примерно 2,7 миллиарда лет назад, в архейскую эру, когда земная кора еще стабилизировалась, а в атмосфере было мало кислорода.

Сейчас хребты за пределами Йоханнесбурга выглядят сухими и ничем не примечательными, изрезанными автомагистралями, жилыми кварталами и скелетными каркасами старых шахтных башен. Ничто на поверхности не указывает на масштаб того, что находится под землей.

Под этими холмами находится самое богатое золотоносное геологическое образование из когда-либо обнаруженных. Геологические исследования и данные горнодобывающей промышленности показывают, что примерно 40% всего золота, когда-либо добытого человеком, приходится на этот единственный бассейн. Ни один другой регион на Земле не поддерживал такой уровень добычи более века непрерывной работы.

Бассейн Витватерсранда – это не гора из металла. Это огромный осадочный бассейн, состоящий из слоистых пород, которые когда-то образовали древние речные системы, поймы и мелководные внутренние бассейны.

Почти три миллиарда лет назад вода текла по вулканическим породам, известным как зеленокаменные пояса , размывая богатые минералами породы и унося их фрагменты вниз по течению.

Поскольку золото плотное, оно быстро оседает в движущейся воде. Со временем оно накапливалось в галечных отмелях и руслах рек. По мере накопления осадочных пород эти речные отложения были погребены и спрессованы. 

Ранее стало известно, что после ударов США и Израиля по Ирану цены на драгоценные металлы буквально "сорвались с цепи". Только за одну торговую сессию золото выросло на 0,8%, а серебро прибавило 0,6%.

Аксинья Титова
