#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
523.46
600.04
6.69
Мир

Казахстанцев просят пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 08:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Казахстана настоятельно рекомендует соотечественникам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, из-за осложнения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

"В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов", – говорится в сообщении.



В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

  • сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
  • избегать участия в массовых мероприятиях;
  • не приближаться к военным объектам;
  • внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
  • регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
  • поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по каналам экстренной связи.
"Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь", – говорится в сообщении.
  1. Телефон Министерства иностранных дел Казахстана +7 (7172) 72 05 00;
  2. Посольство Казахстана в Катаре: kazconsul.doha@gmail.com;
  3. Посольство Казахстана в ОАЭ, город Абу-Даби: abudhabi@mfa.kz;
  4. Генеральное консульство Казахстана в городе Дубае: dubai@mfa.kz.

Часами ранее Управление гражданской авиации Катара объявило об открытии воздушного пространства после ударов Ирана по американской базе в этой ближневосточной стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Турции произошло землетрясение
Мир
13:19, Сегодня
В Турции произошло землетрясение
На международном конкурсе моделей в Актау победил парень из Уфы
Мир
08:31, Сегодня
На международном конкурсе моделей в Актау победил парень из Уфы
Жених и невеста сыграли в "камень-ножницы-бумага" для выбора общей фамилии
Мир
07:32, Сегодня
Жених и невеста сыграли в "камень-ножницы-бумага" для выбора общей фамилии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: