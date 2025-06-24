Казахстанцев просят пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Казахстана настоятельно рекомендует соотечественникам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, из-за осложнения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

"В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов", – говорится в сообщении.









В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;

избегать участия в массовых мероприятиях;

не приближаться к военным объектам;

внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;

регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;

поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по каналам экстренной связи.

"Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь", – говорится в сообщении.

Телефон Министерства иностранных дел Казахстана +7 (7172) 72 05 00; Посольство Казахстана в Катаре: kazconsul.doha@gmail.com; Посольство Казахстана в ОАЭ, город Абу-Даби: abudhabi@mfa.kz; Генеральное консульство Казахстана в городе Дубае: dubai@mfa.kz.

Часами ранее Управление гражданской авиации Катара объявило об открытии воздушного пространства после ударов Ирана по американской базе в этой ближневосточной стране.