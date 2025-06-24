Казахстанцев просят пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Казахстана настоятельно рекомендует соотечественникам пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, из-за осложнения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.
"В настоящее время идет всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнерами. В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов", – говорится в сообщении.
В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:
- сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
- избегать участия в массовых мероприятиях;
- не приближаться к военным объектам;
- внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
- регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
- поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по каналам экстренной связи.
"Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь", – говорится в сообщении.
- Телефон Министерства иностранных дел Казахстана +7 (7172) 72 05 00;
- Посольство Казахстана в Катаре: kazconsul.doha@gmail.com;
- Посольство Казахстана в ОАЭ, город Абу-Даби: abudhabi@mfa.kz;
- Генеральное консульство Казахстана в городе Дубае: dubai@mfa.kz.
Часами ранее Управление гражданской авиации Катара объявило об открытии воздушного пространства после ударов Ирана по американской базе в этой ближневосточной стране.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript