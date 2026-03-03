#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.6
589.95
6.5
Общество

Важная информация для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока: что нужно знать прямо сейчас

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 19:10 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 3 марта 2026 года, распространила важную информацию для граждан РК, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что работа по вывозу казахстанцев из стран Ближнего Востока ведется Комитетом гражданской авиации МТ РК совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, отечественными и иностранными перевозчиками:

  • Авиакомпания FlyDubai 3 марта текущего года выполнила 2 рейса по маршрутам Дубай – Астана и Дубай – Алматы. Двумя рейсами авиакомпанией было перевезено 306 пассажиров (151 и 155 пассажиров соответственно).
  • По состоянию на текущий момент авиакомпанией Air Astana выполняются запланированные эвакуационные рейсы на 3 марта из Саудовской Аравии.
  • В настоящее время осуществляются 2 рейса из г. Медина на воздушных судах Airbus A320 общей емкостью 290 кресел, а также 2 рейса из г. Джидда на воздушных судах Airbus A321 общей емкостью 339 кресел.
  • Авиакомпанией SCAT запланирован рейс Алматы – Маскат (Оман) – Алматы по вывозу граждан Республики Казахстан на воздушном судне Boeing-767 (290 кресел). Рейс планируется к вылету из Алматы в 19:00 по местному времени.
"Перевозчики планируют дальше продолжать выполнение эвакуационных рейсов по вывозу граждан Республики Казахстан с учетом текущей обстановки на Ближнем Востоке".Пресс-служба КГА

На базе АО "Авиационная администрация Казахстана" организована круглосуточная работа колл-центра:

  • +7 7172 77 98 21;
  • +7 7172 79 82 13;
  • +7 7172 79 82 14.

По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:

  • Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;
  • FlyArystan: +7 727 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27;
  • SCAT: +7 7252 99 88 80;
  • Qazaq Air: +7 727 356 14 14;
  • Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999;
  • Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.
"Также пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию в дипломатических представительствах Республики Казахстан в странах Ближнего Востока".Пресс-служба КГА

Министерство иностранных дел РК:

  • +7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);
  • +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат).

Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

  • +98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
  • +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).

Генеральное консульство РК в г. Горгане:

  • +98 912 298 0350 (мобильный телефон).
  • +98 173 252 0443 (рабочий телефон);
  • +7 701 771 34 01 (Whatsapp).

Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

  • +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).

Посольство РК в Иордании:

  • +962777688885.

Посольство РК в ОАЭ:

  • +971 50 508 5226;
  • +971 2 449 8778.

Генеральное консульство РК в Дубае:

  • +971 50 570 1978.

Посольство РК в Саудовской Аравии:

  • +966 55 663 0177.

Посольство РК в Катаре:

  • +97450649955;
  • +97451000733.

Посольство РК в Кувейте:

  • +965 6704 2545.

Посольство РК в Ливане:

  • +9614713467;
  • +9614713447.

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

  • +97333480890.

Посольство Казахстана в Израиле:

  • +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
  • +972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
  • +972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
  • +7 701 731 41 77 (WhatsApp).
"Гражданам Казахстана рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с авиакомпаниями и дипломатическими представительствами, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации".Пресс-служба КГА

Подчеркивается, что Комитет гражданской авиации МТ РК совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, а также авиакомпаниями осуществляет постоянный мониторинг ситуации и координацию необходимых мер.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 19:10
Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке – МИД

Ранее сообщалось, что в Казахстан доставлены первые пассажиры из стран Ближнего Востока.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока
16:01, 28 февраля 2026
МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока
Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока
17:24, 02 августа 2024
Казахстанцев попросили не ездить в ряд стран Ближнего Востока
Казахстан запретил полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке
21:11, 13 июня 2025
Казахстан запретил полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Этнический казах из России проведёт бой против чемпиона Brave FC
19:33, Сегодня
Этнический казах из России проведёт бой против чемпиона Brave FC
Известный футболист из Румынии может перейти в клуб КПЛ
19:05, Сегодня
Известный футболист из Румынии может перейти в клуб КПЛ
Назван состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на этап "Большого шлема" в Тбилиси
18:33, Сегодня
Назван состав мужской сборной Казахстана по дзюдо на этап "Большого шлема" в Тбилиси
Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины
18:18, Сегодня
Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: