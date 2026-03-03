Важная информация для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока: что нужно знать прямо сейчас
Отмечается, что работа по вывозу казахстанцев из стран Ближнего Востока ведется Комитетом гражданской авиации МТ РК совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, отечественными и иностранными перевозчиками:
- Авиакомпания FlyDubai 3 марта текущего года выполнила 2 рейса по маршрутам Дубай – Астана и Дубай – Алматы. Двумя рейсами авиакомпанией было перевезено 306 пассажиров (151 и 155 пассажиров соответственно).
- По состоянию на текущий момент авиакомпанией Air Astana выполняются запланированные эвакуационные рейсы на 3 марта из Саудовской Аравии.
- В настоящее время осуществляются 2 рейса из г. Медина на воздушных судах Airbus A320 общей емкостью 290 кресел, а также 2 рейса из г. Джидда на воздушных судах Airbus A321 общей емкостью 339 кресел.
- Авиакомпанией SCAT запланирован рейс Алматы – Маскат (Оман) – Алматы по вывозу граждан Республики Казахстан на воздушном судне Boeing-767 (290 кресел). Рейс планируется к вылету из Алматы в 19:00 по местному времени.
"Перевозчики планируют дальше продолжать выполнение эвакуационных рейсов по вывозу граждан Республики Казахстан с учетом текущей обстановки на Ближнем Востоке".Пресс-служба КГА
На базе АО "Авиационная администрация Казахстана" организована круглосуточная работа колл-центра:
- +7 7172 77 98 21;
- +7 7172 79 82 13;
- +7 7172 79 82 14.
По вопросам статуса рейсов пассажирам рекомендуется обращаться:
- Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;
- FlyArystan: +7 727 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27;
- SCAT: +7 7252 99 88 80;
- Qazaq Air: +7 727 356 14 14;
- Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев: +7 7172 702 999;
- Международный аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.
"Также пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию в дипломатических представительствах Республики Казахстан в странах Ближнего Востока".Пресс-служба КГА
Министерство иностранных дел РК:
- +7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);
- +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат).
Посольство РК в Иране (г. Тегеран):
- +98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
- +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).
Генеральное консульство РК в г. Горгане:
- +98 912 298 0350 (мобильный телефон).
- +98 173 252 0443 (рабочий телефон);
- +7 701 771 34 01 (Whatsapp).
Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
- +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).
Посольство РК в Иордании:
- +962777688885.
Посольство РК в ОАЭ:
- +971 50 508 5226;
- +971 2 449 8778.
Генеральное консульство РК в Дубае:
- +971 50 570 1978.
Посольство РК в Саудовской Аравии:
- +966 55 663 0177.
Посольство РК в Катаре:
- +97450649955;
- +97451000733.
Посольство РК в Кувейте:
- +965 6704 2545.
Посольство РК в Ливане:
- +9614713467;
- +9614713447.
Генеральное консульство РК в Бахрейне:
- +97333480890.
Посольство Казахстана в Израиле:
- +972 (3) 503 78 85 (дежурный);
- +972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
- +972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
- +7 701 731 41 77 (WhatsApp).
"Гражданам Казахстана рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с авиакомпаниями и дипломатическими представительствами, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации".Пресс-служба КГА
Подчеркивается, что Комитет гражданской авиации МТ РК совместно с заинтересованными государственными органами и организациями, а также авиакомпаниями осуществляет постоянный мониторинг ситуации и координацию необходимых мер.
Ранее сообщалось, что в Казахстан доставлены первые пассажиры из стран Ближнего Востока.