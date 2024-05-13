Жена казахстанского дипломата заявила о насилии: МИД проведет служебную проверку

В Министерстве иностранных дел Казахстана проведут служебную проверку по факту заявления супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ о систематических избиениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге 13 мая заявил, что министерство взяло дело на особый контроль.

"Супруг Карины Мамаш был немедленно отозван в страну, то есть 6 мая из посольства в ОАЭ он вылетел в Казахстан. 9 мая, после пересечения границы, согласно действующему законодательству, был освобожден от занимаемой должности. Как вы знаете, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело в отношении него. Детали этого дела нам неизвестны и мы не имеем право вмешиваться", – сообщил Айбек Смадияров.

Он отметил, что лично встречался с Кариной Мамаш и Министерство иностранных дел Казахстана оказывает ей всю необходимую поддержку.

"Мы оказываем Карине содействие, я с ней лично встречался, мы обговорили все вопросы. Она не должна бояться, мы вместе с ней, во всем поможем. Консул и наши сотрудники, которые были там, действовали согласно алгоритму. Все они сделали так, как нужно. И сотрудники, и она имеют дипломатическую неприкосновенность, при возвращении на территорию все необходимые действия предпринимаются", – добавил Айбек Смадияров.

По его словам, ежегодно при выезде за рубеж все сотрудники посольств проходят специальную психологическую и невралгическую комиссию. Поэтому по данному заявлению в министерстве проведут служебную проверку.

"Буквально недавно мы запустили еще одну программу совместно с Агентством по делам госслужбы, чтобы все наши сотрудники прошли тестирование на психоэмоциональное состояние, потому что для работы за рубежом нужно проводить тщательный отбор", – заключил Айбек Смадияров.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в социальных сетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.

После в Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент с избиением, полиция Астаны начала уголовное дело.

