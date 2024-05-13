Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жена казахстанского дипломата заявила о насилии: МИД проведет служебную проверку

Жена казахстанского дипломата заявила о насилии: МИД проведет служебную проверку, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:43 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
В Министерстве иностранных дел Казахстана проведут служебную проверку по факту заявления супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ о систематических избиениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге 13 мая заявил, что министерство взяло дело на особый контроль.

"Супруг Карины Мамаш был немедленно отозван в страну, то есть 6 мая из посольства в ОАЭ он вылетел в Казахстан. 9 мая, после пересечения границы, согласно действующему законодательству, был освобожден от занимаемой должности. Как вы знаете, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело в отношении него. Детали этого дела нам неизвестны и мы не имеем право вмешиваться", – сообщил Айбек Смадияров. 

Он отметил, что лично встречался с Кариной Мамаш и Министерство иностранных дел Казахстана оказывает ей всю необходимую поддержку.

"Мы оказываем Карине содействие, я с ней лично встречался, мы обговорили все вопросы. Она не должна бояться, мы вместе с ней, во всем поможем. Консул и наши сотрудники, которые были там, действовали согласно алгоритму. Все они сделали так, как нужно. И сотрудники, и она имеют дипломатическую неприкосновенность, при возвращении на территорию все необходимые действия предпринимаются", – добавил Айбек Смадияров.

По его словам, ежегодно при выезде за рубеж все сотрудники посольств проходят специальную психологическую и невралгическую комиссию. Поэтому по данному заявлению в министерстве проведут служебную проверку.

"Буквально недавно мы запустили еще одну программу совместно с Агентством по делам госслужбы, чтобы все наши сотрудники прошли тестирование на психоэмоциональное состояние, потому что для работы за рубежом нужно проводить тщательный отбор", – заключил Айбек Смадияров.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в социальных сетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму.

После в Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент с избиением, полиция Астаны начала уголовное дело. 

Читайте также

33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
33-градусная жара и грозы: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
В Атбасаре 27 семей пострадавших от паводка получили ключи от новых домов
В Атбасаре 27 семей пострадавших от паводка получили ключи от новых домов
Тамила Языкова
МИД РК Смадияров Айбек Казахстан ОАЭ 2024 год Побои
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Суд по делу Бишимбаева и Байжанова
Суд по делу Бишимбаева и Байжанова – трансляция 13 мая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: