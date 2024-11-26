Джамиля Серкебаева восхитилась звучанием жетыгена

Заслуженная деятель Казахстана по достоинству оценила звуки казахского древнего музыкального инструмента, сообщает Zakon.kz.

Впечатлением знаменитая скрипачка поделилась 25 ноября на своей странице в Instagram после совместного исполнения произведения "Кыз Жибек" с Айгерим Дайрабаевой. Со слов Серкебаевой, звучание жетыгена очень креативно, и в то же время оно прозрачно.

"Жетыген" я считаю, на мой взгляд, самым волшебным, сказочным инструментом. Когда находишься в этих звуках, ты очищаешься и осветляешься… Он магичен. Это я вам совершенно точно говорю!" Джамиля Серкебаева

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