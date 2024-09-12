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Астанчанка обвинила врачей в том, что едва не лишилась ноги

астанчанка обвинила врачей в том, что едва не лишилась ноги, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 21:15 Фото: astanatv.kz
Жительница Астаны Гульмайра Волушкина готовится подать в суд на городскую поликлинику. Она утверждает, что ей поставили неверный диагноз, поэтому и неправильно лечили, из-за чего астанчанка едва не лишилась ноги, сообщает Zakon.kz.

Волушкина рассказала Astana TV, что обратилась в столичную государственную поликлинику с жалобой на острую боль в бедре. На первом приеме женщине выписали мазь и отправили на УЗИ. Обследование показало, что в тканях образовалась жидкость. Пришлось вскрывать. Увы, и не единожды. Но эффекта от дренажирования было мало, заявляет астанчанка. Пришлось принимать радикальные меры, чтобы не лишиться конечности.

"При обращении они сказали, что ничего страшного, порекомендовали приложить мазь Вишневского и для успокоения души сделать УЗИ мягких тканей бедра. И УЗИ показало, что гной по бедру пошел. Я ходила к ним, они мне вскрыли. В первый день трубочку поставили, второй день они ее убрали. Потом этой жидкости некуда было идти, сверху еще образовался свищ". Жительница Астаны Гульмайра Волушкина

От отчаяния и острой боли женщина обратилась в онкологам. Там воспаление прочистили, состояние улучшилось. Как ей объяснил врач, жидкость в бедре начала накапливаться в результате бытовой травмы, на которую, как правило, не обращают внимания. После возвращения в поликлинику пациентке назначили физиолечение, но так как после операции прошло совсем мало времени, гной снова вернулся в бедро.

"6 апреля мне сделали еще одну операцию. Полностью все убрали. Прям вскрыли, все почистили. И через три месяца они меня отправили в реабилитационный центр. Сейчас хочу, чтобы вторая поликлиника мне оплачивала мою реабилитацию. Просто теперь у меня доверия к поликлинике нет. В течение полутора лет они меня довели до такого состояния. Они мне предлагают свое, но я один раз туда сходила, мне нет эффекта никакого". Гульмайра Волушкина

Один курс реабилитации – это 10 процедур, стоит 150 тыс. тенге. Всего таких курсов женщине понадобится два или три. К слову, все эти полтора года Гульмайра не работала – во время обострения она не могла даже стоять.

В поликлинике же заявили, что никакой врачебной ошибки не было. Якобы лечение пациентка получала в полном объеме, а обратиться в другую клинику и пройти частную реабилитацию – это ее собственное решение.

"Врачебной ошибки никакой не было здесь. У нее было заключение, УЗИ заключение – абсцесс левого бедра. Она была осмотрена хирургом, после чего под местной анестезией ей сделали ревизию. То есть, абсцесс исключается у нее. Был инфильтрат, сезонная жидкость. Было повторное дренирование послеоперационной раны, то есть рана была чистая, без осложнений. То есть, она была у нас в феврале, далее не обращалась на протяжении семи месяцев. В частную клинику она обратилась тоже добровольно, по собственной инициативе. То есть подтверждающих документов нет". Заведующая специализированным взрослым отделением поликлиники №2 города Астаны Акмарал Нургамбетова

По словам девушки, после частной реабилитации она почувствовала себя лучше. Если в поликлинике не изменят своего решения и не оплатят ей эти процедуры, то женщина планирует взыскать расходы через суд. Пока астанчанка продолжает лечение и надеется, что сможет вернуться к прежней жизни. Правда, не исключено, что шрам останется навсегда.

Отметим, что 21 октября 2024 года больницы и поликлиники станут выплачивать пациентам страховку в случае причинения вреда здоровью при лечении. Такого в РК еще не было. Zakon.kz рассказывает о новых правилах, которые, возможно, защитят пациентов и врачей, но наверняка поднимут расценки на медуслуги.

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