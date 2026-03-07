#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
493.85
571.78
6.25
Мир

Иран потерял 60% своих ракетных установок

Флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 06:20 Фото: freepik
Иран потерял 60% от всех пусковых установок для ракет и системы противовоздушной обороны в ходе боевых действий против США и Израиля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал I24 со ссылкой на неназванных чиновников.

Эти данные озвучили в ходе заседания Кабинета безопасности Израиля, которое состоялось вечером 5 марта. Источники телеканала в сфере безопасности заявили, что военные Израиля удовлетворены ходом операции и координацией с США.

Собеседники телеканала среди военных отметили, что израильские войска намерены активно наносить удары по целям в Иране еще "минимум неделю", а позднее снизить интенсивность атак.

До этого президент США Дональд Трамп также утверждал, что ВС США поразили 60% ракет Ирана и 64% пусковых установок для них.

Ранее Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана
01:53, 07 марта 2026
Жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана
Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет
08:28, 05 августа 2024
Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет
Иран нанес ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ отвечает авиаударами по Тегерану
01:27, 15 июня 2025
Иран нанес ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ отвечает авиаударами по Тегерану
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пятая ракетка вылетел на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
06:40, Сегодня
Пятая ракетка вылетел на старте "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Официально анонсирован реванш Царукян – Пуллас
06:22, Сегодня
Официально анонсирован реванш Царукян – Пуллас
Арина Соболенко стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе
05:22, Сегодня
Арина Соболенко стартовала с победы на турнире в Индиан-Уэллсе
Видеообзор матча "Картахена" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
05:08, Сегодня
Видеообзор матча "Картахена" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: