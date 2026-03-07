Иран потерял 60% своих ракетных установок
Иран потерял 60% от всех пусковых установок для ракет и системы противовоздушной обороны в ходе боевых действий против США и Израиля, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, об этом сообщает израильский телеканал I24 со ссылкой на неназванных чиновников.
Эти данные озвучили в ходе заседания Кабинета безопасности Израиля, которое состоялось вечером 5 марта. Источники телеканала в сфере безопасности заявили, что военные Израиля удовлетворены ходом операции и координацией с США.
Собеседники телеканала среди военных отметили, что израильские войска намерены активно наносить удары по целям в Иране еще "минимум неделю", а позднее снизить интенсивность атак.
До этого президент США Дональд Трамп также утверждал, что ВС США поразили 60% ракет Ирана и 64% пусковых установок для них.
Ранее Катар заявил, что Иран атаковал здания с его военными в Бахрейне.
