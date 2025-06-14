Иран нанес ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ отвечает авиаударами по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 15 июля сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля, сообщает Zakon.kz.

В ряде регионов страны прозвучали сирены воздушной тревоги, жителей призвали срочно укрыться в бомбоубежищах.

"Некоторое время назад были зафиксированы пуски ракет с территории Ирана по Израилю", – говорится в официальном сообщении израильских военных в их Telegram-канале.

Система противовоздушной обороны Израиля работает над перехватом атакующих снарядов. Параллельно военно-воздушные силы Израиля наносят ответные удары по военным объектам в Тегеране.

О начале массированной ракетной атаки также сообщает иранское информагентство Mehr. Обе стороны подтверждают эскалацию конфликта и обмен ударами.

Ранее сообщалось, что 20 детей и 40 взрослых погибли в результате обрушения здания в Иране.

13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

