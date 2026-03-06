#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Мир

Жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана

жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 01:53 Фото: freepik
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана. В пресс-службе заявили, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в последние несколько минут Командование тыла направило предупредительное уведомление напрямую на мобильные телефоны в соответствующих районах.

"Граждан просят действовать ответственно и следовать инструкциям, которые спасают жизни. После получения оповещения населению рекомендуется укрыться в защищенном помещении и оставаться там до дальнейших указаний. Покидать защищенное помещение разрешается только после получения четких инструкций. Граждан просят продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", – говорится в сообщении.

Отметим, что 4 марта жители Израиля также прятались в бомбоубежищах из-за воздушной тревоги.

Ранее последствия удара по школе в Тегеране показал представитель МИД Ирана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Повторный запуск ракет из Ирана зафиксировали в Израиле
07:38, 17 июня 2025
Повторный запуск ракет из Ирана зафиксировали в Израиле
Иран нанес ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ отвечает авиаударами по Тегерану
01:27, 15 июня 2025
Иран нанес ракетный удар по Израилю, ЦАХАЛ отвечает авиаударами по Тегерану
Новая волна ударов по ракетной инфраструктуре: Израиль вновь атаковал Иран
07:32, 21 июня 2025
Новая волна ударов по ракетной инфраструктуре: Израиль вновь атаковал Иран
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева уступила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
02:23, 07 марта 2026
Юлия Путинцева уступила во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
"Кайрат" не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов
02:08, 07 марта 2026
"Кайрат" не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов
Казахстанская конькобежка Ильященко стала 12-й по итогам чемпионата мира в Херенвене
01:36, 07 марта 2026
Казахстанская конькобежка Ильященко стала 12-й по итогам чемпионата мира в Херенвене
Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026
01:16, 07 марта 2026
Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: