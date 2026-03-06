Жителей Израиля вновь призвали укрыться из-за ракет Ирана
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана. В пресс-службе заявили, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в последние несколько минут Командование тыла направило предупредительное уведомление напрямую на мобильные телефоны в соответствующих районах.
"Граждан просят действовать ответственно и следовать инструкциям, которые спасают жизни. После получения оповещения населению рекомендуется укрыться в защищенном помещении и оставаться там до дальнейших указаний. Покидать защищенное помещение разрешается только после получения четких инструкций. Граждан просят продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", – говорится в сообщении.
Отметим, что 4 марта жители Израиля также прятались в бомбоубежищах из-за воздушной тревоги.
Ранее последствия удара по школе в Тегеране показал представитель МИД Ирана.
