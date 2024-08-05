Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет

Северокорейские оборонные предприятия передали пограничным войскам КНДР 250 пусковых установок тактических баллистических ракет, сообщает Zakon.kz.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет.

В мероприятии принял участие высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, который осмотрел передаваемое вооружение.

Издание поясняет, что поставка установок в войска проводится в рамках модернизации северокорейской армии.

Ранее сообщалось, что венесуэльские правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков, которые охватили страну в день после выборов. По решению президента страны Николаса Мадуро, их будут содержать в двух тюрьмах строгого режима.

