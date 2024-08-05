Пограничники КНДР получили 250 пусковых установок баллистических ракет
Фото: pixabay
Северокорейские оборонные предприятия передали пограничным войскам КНДР 250 пусковых установок тактических баллистических ракет, сообщает Zakon.kz.
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет.
В мероприятии принял участие высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, который осмотрел передаваемое вооружение.
Издание поясняет, что поставка установок в войска проводится в рамках модернизации северокорейской армии.
Ранее сообщалось, что венесуэльские правоохранители задержали более двух тысяч участников
беспорядков, которые охватили страну в день после выборов. По решению
президента страны Николаса Мадуро, их будут содержать в двух тюрьмах
строгого режима.
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