Происшествия

"Истязал и домогался": казахстанка обвинила экс-супруга в насилии над приемной дочерью

Изнасилование в Костанае, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 22:43 Фото: freepik
Жительница Костаная обвиняет бывшего супруга в сексуальных домогательствах приемной дочери. По словам женщины, этот факт обнаружился во время судебного заседания, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана ТВ", по объективным причинам, женщина скрывает имя и просит не показывать лица. Жительница Костаная рассказала, что вместе с мужем воспитывали с младенчества двух приемных детей. Сейчас мальчику 17, девочке 11. Два года назад, супруги разошлись.

Дети сразу же стали настаивать, чтобы мужчину лишили права отцовства, мотивируя это плохим отношением к ним. Более того, во время суда всплыл факт сексуальных домогательств к приемной дочери, рассказывает женщина.

"В процессе отмены усыновления судом была назначена психиатрическая экспертиза. В этом заключении психолог выявил эту травму у ребенка. С 7 до 9 она называет возраст, когда он к ней домогался. А так оскорбления, унижения – это было на протяжении всего. Он, оказывается, наказывал их тайком дома, когда меня не было, я была на работе, и угрожал им, если они расскажут мне, за это их бил, чтобы они не рассказывали", – рассказала жительница Костаная.

Когда делал заключение приглашенный психиатр из Павлодара. Он сумел разговорить девочку, мы узнали такие подробности. Девочка ему стала рассказывать, что он связывал ремнем ножки, когда она сопротивлялась, один раз пальчик полоснул ножом.

Женщина подала заявление в полицию с обвинением бывшего супруга в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Уголовное дело возбудили, но через время прекратили.

"По результатам всестороннего, полного и объективного изучения всех обстоятельств принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения на основании статьи 35 части 1 пункта 2 УПК Республики Казахстан от 27.12.2025 года", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Жительница Костаная ее адвокат намерены обжаловать прекращение уголовного дела. И добиваться справедливого наказания.

Ранее в Астане вынесли приговор по делу о насилии над несовершеннолетней. Как сообщили в суде, на скамье подсудимых находился 82-летний житель города.

Канат Болысбек
