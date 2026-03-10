#Референдум-2026
Мир

"Километр пути": в Китае запустили длиннейший в мире эскалаторный комплекс

Длинейший в мире эскалаторный комплекс , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 02:59 Фото: China News Service
Жители уезда Ушань в Китае долгие годы с трудом могли добраться на работу, к родственникам или просто купить продукты. На это им приходилось тратить около часа, преодолевая крутые склоны и узкие извилистые дороги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, теперь благодаря новому эскалаторному комплексу Wushan Goddess Escalator жители могут легко въезжать в район и выезжать из него. Это самый длинный городской эскалатор такого типа в мире.

Эскалатор официально открыли в конце февраля 2026 года в горном уезде Ушань города Чунцин – на фоне праздничной атмосферы Китайского Нового года, украшенной красными фонарями и традиционными танцами драконов.

Этот масштабный проект превратил утомительный часовой подъем в гору в комфортную двадцатиминутную поездку, значительно упростив жизнь местных жителей и сделав район более доступным для туристов.

Особенность сооружения – его "обнимающая гору" конструкция. Вместо прямой линии вверх по склону инженеры использовали сложное сочетание эскалаторов, лифтов и пешеходных дорожек, повторяющих естественный рельеф местности.

Построенная вдоль вертикальной оси улицы система имеет длину 905 метров и поднимается на высоту 242 метра – примерно как 80-этажный небоскреб. Все сооружение оснащено прозрачными стеклянными фасадами.

Ранее стало известно, что Китай запустил первую в мире летающую электростанцию.

Аксинья Титова
