Внучку Трампа захейтили после поездки в дорогой супермаркет

Внучка президента США Дональда Трампа Кай попала под волну критики после посещения дорогого супермаркета Erewhon в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что 18-летняя Кай Трамп съездила в дорогой супермаркет за смузи и сняла об этом влог. В поездке внучку американского президента сопровождали сотрудники секретной службы.

В соцсетях Кай назвали оторванной от реальности. Больше всего комментаторов задело, что она шутила, что обанкротится после таких высоких цен, но при этом спокойно потратила 233 долларов на продукты.

"Твой дедушка числится в архивах Эпштейна. Побеспокойся лучше об этом", – комментарий, набравший 11 тыс. лайков YouTube пользователей.

Там же в комментариях ей посоветовали присоединиться к американским солдатам ради своего дедушки.

8 марта в Сан-Франциско богатейшая участница Олимпиады-2026 Эйлин Гу проехалась в красном Ford Mustang.