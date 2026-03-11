#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Мир

Внучку Трампа захейтили после поездки в дорогой супермаркет

Внучка Трампа Кай Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 02:22 Фото: Instagram/kaitrumpgolfer
Внучка президента США Дональда Трампа Кай попала под волну критики после посещения дорогого супермаркета Erewhon в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что 18-летняя Кай Трамп съездила в дорогой супермаркет за смузи и сняла об этом влог. В поездке внучку американского президента сопровождали сотрудники секретной службы.

В соцсетях Кай назвали оторванной от реальности. Больше всего комментаторов задело, что она шутила, что обанкротится после таких высоких цен, но при этом спокойно потратила 233 долларов на продукты.

"Твой дедушка числится в архивах Эпштейна. Побеспокойся лучше об этом", – комментарий, набравший 11 тыс. лайков YouTube пользователей.

Там же в комментариях ей посоветовали присоединиться к американским солдатам ради своего дедушки.

8 марта в Сан-Франциско богатейшая участница Олимпиады-2026 Эйлин Гу проехалась в красном Ford Mustang.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Внучка Трампа заработала больше своего деда-президента
06:36, 30 октября 2025
Внучка Трампа заработала больше своего деда-президента
Внучка Трампа рассказала о трудностях на свиданиях
07:20, 09 января 2026
Внучка Трампа рассказала о трудностях на свиданиях
Внучка Трампа на своем первом соревновании по гольфу заняла последнее место
19:28, 14 ноября 2025
Внучка Трампа на своем первом соревновании по гольфу заняла последнее место
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: