Без билета через океан: тайный пассажир переплыл Атлантику и удивил американцев
По информации The Guardian, в зоопарке Bronx Zoo, где сейчас находится животное, отметили, что по результатам первичного осмотра лисица выглядит здоровой.
Пока неясно, каким образом самец рыжей лисицы смог попасть на судно, перевозившее автомобили, и преодолеть путь длиной около 3400 миль до восточного побережья США.
Корабль вышел из Southampton 4 февраля и прибыл в Port of New York and New Jersey 18 февраля. Отмечается, что сотрудники порта обнаружили "хитрого безбилетника". Специалисты по сельскому хозяйству совместно организовали перевозку лисицы в новый дом – зоопарк Bronx Zoo.
Уже на следующий день животное доставили в зоопарк. Предположительно, лису около двух лет, его вес составляет примерно 5 кг.
"Похоже, он хорошо осваивается. Ему пришлось многое пережить", – отметил директор программ по работе с животными Keith Lovett.
Постоянное место обитания для млекопитающего будет определено после дополнительных медицинских обследований.
В ветеринарном центре зоопарка всеядная лисица получает рацион, включающий фрукты и овощи, белковые продукты и специальные корма, напоминающие по форме печенье.
Как уточняет издание, этот вид, научное название которого – Vulpes vulpes, широко распространен в Европе, Азии, Северной Америке и в некоторых регионах Африки.
