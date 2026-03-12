Без билета через океан: тайный пассажир переплыл Атлантику и удивил американцев

Хитрая лисица тайком пробралась на грузовое судно и совершила путешествие из Саутгемптона в Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в зоопарке Bronx Zoo, где сейчас находится животное, отметили, что по результатам первичного осмотра лисица выглядит здоровой.

Пока неясно, каким образом самец рыжей лисицы смог попасть на судно, перевозившее автомобили, и преодолеть путь длиной около 3400 миль до восточного побережья США.

Корабль вышел из Southampton 4 февраля и прибыл в Port of New York and New Jersey 18 февраля. Отмечается, что сотрудники порта обнаружили "хитрого безбилетника". Специалисты по сельскому хозяйству совместно организовали перевозку лисицы в новый дом – зоопарк Bronx Zoo.

Уже на следующий день животное доставили в зоопарк. Предположительно, лису около двух лет, его вес составляет примерно 5 кг.

"Похоже, он хорошо осваивается. Ему пришлось многое пережить", – отметил директор программ по работе с животными Keith Lovett.

Постоянное место обитания для млекопитающего будет определено после дополнительных медицинских обследований.

В ветеринарном центре зоопарка всеядная лисица получает рацион, включающий фрукты и овощи, белковые продукты и специальные корма, напоминающие по форме печенье.

Как уточняет издание, этот вид, научное название которого – Vulpes vulpes, широко распространен в Европе, Азии, Северной Америке и в некоторых регионах Африки.

