На известного партийного активиста напали с ножом средь бела дня в Израиле
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция первоначально сообщила о подозреваемом, который скрылся с места происшествия, но позже он был арестован, пишет ynet.
Фото: скриншот видео
Генеральный директор Министерства по делам религий Иегуда Авидан после нападения был потрясен случившимся и пожелал активисту скорейшего выздоровления.
Полиция пока официально не установила, было ли нападение с применением холодного оружия связано с терроризмом или являлось уголовным преступлением, утверждает Jerusalem Post.
"ШАС" – израильская ультрарелигиозная политическая партия, представляет интересы ортодоксальных евреев, а также потомков прибывших из арабских стран.
