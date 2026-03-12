На известного партийного активиста напали с ножом средь бела дня в Израиле

Подозреваемый напал сзади на известного активиста партии "ШАС" в городе Рамат-Ган, нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция первоначально сообщила о подозреваемом, который скрылся с места происшествия, но позже он был арестован, пишет ynet.

Фото: скриншот видео

Генеральный директор Министерства по делам религий Иегуда Авидан после нападения был потрясен случившимся и пожелал активисту скорейшего выздоровления.

Полиция пока официально не установила, было ли нападение с применением холодного оружия связано с терроризмом или являлось уголовным преступлением, утверждает Jerusalem Post.

"ШАС" – израильская ультрарелигиозная политическая партия, представляет интересы ортодоксальных евреев, а также потомков прибывших из арабских стран.

