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Происшествия

Напал на сельчанина и сбежал: в Алматинской области ищут подозреваемого в поножовщине

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 15:08 Фото: Zakon.kz
Жителя села Узынагаш госпитализировали с ножевыми ранениями. Подозреваемый скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом", – пояснили правоохранители.

В ночь на 24 мая 2025 года после пожара в одной из гостиниц Талдыкоргана было обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями. По подозрению в совершении убийства задержан 23-летний подозреваемый.

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Андрей Дюсупов
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