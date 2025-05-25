Напал на сельчанина и сбежал: в Алматинской области ищут подозреваемого в поножовщине

Жителя села Узынагаш госпитализировали с ножевыми ранениями. Подозреваемый скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в соответствии с законом", – пояснили правоохранители.

В ночь на 24 мая 2025 года после пожара в одной из гостиниц Талдыкоргана было обнаружено тело администратора с 12 ножевыми ранениями. По подозрению в совершении убийства задержан 23-летний подозреваемый.