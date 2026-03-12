Пропавшую шесть лет назад девочку нашли живой в США
По данным полиции, до загадочного исчезновения ребенок находился в поле зрения департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Однако журналом LADBible уточняется, что мать Карен прекратила всяческие взаимодействия с чиновниками и, как считалось, самостоятельно вывезла ее.
Ситуация прояснилась 6 марта текущего года, когда детективы из полицейского участка Темпл в Лос-Анджелесе получили информацию о местонахождении девочки: им сообщили, что Карен, возможно, проживает в округе Вашингтон, штат Северная Каролина.
Этот след оказался верным. Как выяснилось, девочка была зачислена в местную школу под вымышленным именем.
На данный момент она находится под защитой органов опеки. Расследование продолжается.
