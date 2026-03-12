Пропавшую шесть лет назад девочку нашли живой в США

Полиция обнаружила пропавшую в 2020 году 11-летнюю Карен Рохас примерно в 4 тыс. км от места ее исчезновения, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, до загадочного исчезновения ребенок находился в поле зрения департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес. Однако журналом LADBible уточняется, что мать Карен прекратила всяческие взаимодействия с чиновниками и, как считалось, самостоятельно вывезла ее.

Ситуация прояснилась 6 марта текущего года, когда детективы из полицейского участка Темпл в Лос-Анджелесе получили информацию о местонахождении девочки: им сообщили, что Карен, возможно, проживает в округе Вашингтон, штат Северная Каролина.

Этот след оказался верным. Как выяснилось, девочка была зачислена в местную школу под вымышленным именем.

На данный момент она находится под защитой органов опеки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Актау продолжаются поиски 39-летней Натальи Бойковой, которая пропала при загадочных обстоятельствах. По словам матери, женщина ушла на собеседование в торговый центр "Дина" и с тех пор не выходила на связь.