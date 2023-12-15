Пропавшего мальчика из Англии нашли живым через шесть лет

Мальчика, который пропал в Великобритании шесть лет назад, на этой неделе нашли живым и невредимым на юге Франции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, пропавшего в 2017 году Алекса Бэтти из Великобритании нашли живым и здоровым на юго-западе Франции.

Алекс Бэтти пропал без вести в возрасте 11 лет, когда он вместе с матерью и дедушкой отдыхал в Испании. 13 декабря французские полицейские нашли его в департаменте Верхняя Гаронна неподалеку от Тулузы. Члены семьи подростка уже связались с ним и подтвердили его личность. Вскоре Алекс Бэтти вернется в Англию.

"Я так счастлива! Я поговорила с ним, он в порядке. Сейчас он находится у французских властей. Все это так шокирует", – рассказала бабушка Алекса, которая сейчас является его официальной опекуншей.

Полиция английского города Олдем, где живет семья Бэтти, поддерживает связь с французскими властями в рамках расследования его исчезновения. Правоохранительные органы пытаются выяснить, что произошло с мальчиком шесть лет назад и где он находился все это время.

Тем временем в Казахстане полицейские вернули домой четырех пропавших несовершеннолетних девочек.