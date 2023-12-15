Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пропавшего мальчика из Англии нашли живым через шесть лет

Пропавшего шесть лет назад мальчика из Британии нашли живым во Франции Фото: Greater Manchester Police
Мальчика, который пропал в Великобритании шесть лет назад, на этой неделе нашли живым и невредимым на юге Франции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, пропавшего в 2017 году Алекса Бэтти из Великобритании нашли живым и здоровым на юго-западе Франции.

Алекс Бэтти пропал без вести в возрасте 11 лет, когда он вместе с матерью и дедушкой отдыхал в Испании. 13 декабря французские полицейские нашли его в департаменте Верхняя Гаронна неподалеку от Тулузы. Члены семьи подростка уже связались с ним и подтвердили его личность. Вскоре Алекс Бэтти вернется в Англию.

"Я так счастлива! Я поговорила с ним, он в порядке. Сейчас он находится у французских властей. Все это так шокирует", – рассказала бабушка Алекса, которая сейчас является его официальной опекуншей.

Полиция английского города Олдем, где живет семья Бэтти, поддерживает связь с французскими властями в рамках расследования его исчезновения. Правоохранительные органы пытаются выяснить, что произошло с мальчиком шесть лет назад и где он находился все это время.

Тем временем в Казахстане полицейские вернули домой четырех пропавших несовершеннолетних девочек.

Читайте также

"Клуб Сатаны"
"Клуб Сатаны" начнет занятия в школьной библиотеке в США
Опасная пневмония в Китае: ученые говорят о распространении супербактерии
Опасная пневмония в Китае: ученые говорят о распространении супербактерии
авто
Супружеская пара в России пострадала при попытке приготовить самогон
Никита Дробны
Великобритания Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: