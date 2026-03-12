#Референдум-2026
Мир

Миграцию таинственных бигфутов обсуждают американцы

Бигфуты атакуют северо-восток Огайо, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 21:32 Фото: pixabay
За шесть дней в северо-восточном Огайо зафиксировано как минимум семь появлений снежного человека (бигфута), рост которого, по словам очевидцев, достигает трех метров. При этом большинство столкновений произошло между Акроном и Янгстауном в округе Портейдж, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, одним из последних предполагаемых инцидентов стало наблюдение в понедельник вечером в Стритсборо. Свидетельница настаивает, что она не знала о других сообщениях о бигфуте.

"Они проезжали район Тинкерс-Крик, когда в их полосе движения появился худой коричневый бигфут ростом шесть с половиной футов, движущийся против потока машин. Он был настолько близко, что свидетельница сказала, что ее дочь могла бы достать бигфута рукой. Она была так напугана, что не смогла развернуться и уехать обратно – она никогда раньше не сталкивалась с бигфутом", – сообщил Джеремайя Байрон из Общества бигфута.

Как уточняется, ни одному из очевидцев не удалось сделать фотографию, несмотря на наличие высококачественных камер в современных смартфонах. Также ни одно из наблюдений не было зарегистрировано в местной полиции.

Издание пишет, что создается впечатление, будто бигфуты продвигаются на восток. Это побудило Общество бигфута выдвинуть теорию "Зеленого шоссе" о миграции семейства через этот район.

Согласно данным портала, первое наблюдение произошло в пятницу, когда кто-то заявил, что видел девятиметровое существо при дневном свете, которое убежало после того, как его заметили. В субботу около 23:00 было зафиксировано восьмифутовое существо, издававшее стоны в лесистой местности, а также был найден предполагаемый след.

За последующие дни, до утра вторника, было еще четыре наблюдения. В одном из случаев немецкая овчарка очевидца "очевидно, дрожала от страха" после встречи с предполагаемым существом во дворе, рассказали свидетели.

Однако некоторые считают, что, даже если эти существа реальны, долго они в районе не задержатся, учитывая суровую репутацию северо-восточного Огайо.

Ранее сообщалось, что краснокнижную кошку застали за охотой в Мангистау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
