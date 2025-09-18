#АЭС в Казахстане
Происшествия

Три автомобиля столкнулись ночью в Алматы: водители чудом уцелели

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 03:30 Фото: Zakon.kz
Ночью 19 сентября на Восточной объездной улице Алматы произошло столкновение трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, среди них были Toyota Camry, Toyota Corolla и Mercedes-Benz E63.

Со слов участников движения, двигались они в северном направлении по Восточной объездной улице.

Фото: Zakon.kz

Сразу ниже улицы Диваеева Mercedes в перестроении ударил Toyota Camry в заднюю часть.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Camry жестко отбросило в отбойник. Именно это препятствие "оградило" машину от падения в кювет.

Фото: Zakon.kz

После этого Camry снова отбросило на проезжую часть, где она встала поперек дороги.

Фото: Zakon.kz

Далее потерявший управление Mercedes врезался в попутно следовавшую Toyota Corolla, протаранив ее заднюю часть.

Фото: Zakon.kz

Toyota Corolla тоже откинуло в отбойник, но уже в противоположную сторону – в сторону встречной дороги. Так отбойник "спас" машину от выноса на полосу встречного движения, она застряла в нем.

Фото: Zakon.kz

Mercedes на скорости также въехал в отбойник, разделяющий полосу движения со встречной дорогой.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в этом ДТП никто не пострадал. По всей видимости, очевидцы вызвали на место аварии скорую помощь.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место бригада медиков была вынуждена уехать обратно, так как водителям не понадобился даже осмотр.

Ранее сообщалось, что 49-летнюю женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Усть-Каменогорск.

Аксинья Титова
