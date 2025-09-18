Три автомобиля столкнулись ночью в Алматы: водители чудом уцелели

Ночью 19 сентября на Восточной объездной улице Алматы произошло столкновение трех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, среди них были Toyota Camry, Toyota Corolla и Mercedes-Benz E63.

Со слов участников движения, двигались они в северном направлении по Восточной объездной улице.

Сразу ниже улицы Диваеева Mercedes в перестроении ударил Toyota Camry в заднюю часть.

Удар был такой силы, что Camry жестко отбросило в отбойник. Именно это препятствие "оградило" машину от падения в кювет.

После этого Camry снова отбросило на проезжую часть, где она встала поперек дороги.

Далее потерявший управление Mercedes врезался в попутно следовавшую Toyota Corolla, протаранив ее заднюю часть.

Toyota Corolla тоже откинуло в отбойник, но уже в противоположную сторону – в сторону встречной дороги. Так отбойник "спас" машину от выноса на полосу встречного движения, она застряла в нем.

Mercedes на скорости также въехал в отбойник, разделяющий полосу движения со встречной дорогой.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в этом ДТП никто не пострадал. По всей видимости, очевидцы вызвали на место аварии скорую помощь.

Прибывшая на место бригада медиков была вынуждена уехать обратно, так как водителям не понадобился даже осмотр.

