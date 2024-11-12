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Страшное смертельное ДТП попало на видео в Шымкенте

Смертельное ДТП в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 12:18 Фото: ДП Шымкента
В Шымкенте произошло столкновение трех машин, в результате которого два человека погибли, сообщает Zakon.kz.

Согласно видео, водитель легковушки на скорости начал обгонять попутные авто, зацепил одно и потерял управление. Машина через разделительный газон вылетела на встречные полосы, где снесла другую легковушку. 

Со слов дознавателя Мадияра Мантеева, ДТП с участием трех автомашин произошло днем 9 ноября по улице Тулеметова. В результате водитель и пассажир Daewoo Nexia скончались на месте происшествия.

"По факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование. Водитель, нарушивший ПДД и допустивший столкновение, водворен в изолятор временного содержания", – прокомментировали в пресс-службе ДП Шымкента.

Ранее полиция Павлодарской области показала последствия страшного смертельного ДТП с участием грузовика: погибла женщина, а ребенок выжил чудом.

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