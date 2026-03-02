#Референдум-2026
Мир

ЦАХАЛ атакует сердце Тегерана: десятки штабов Ирана уничтожены

десятки штабов Ирана уничтожены, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 01:29 Фото: freepik
ВВС Израиля, действовавшие под руководством дирекции разведки ЦАХАЛа, нанесли удары по десяткам штабов в центре Тегерана, сообщает Zakon.kz.

По информации Армии обороны, опубликованной в Telegram, в ходе операции ВВС Израиля атаковали штабы, базы и региональные командные центры органов внутренней безопасности Ирана. 

"Кроме того, ЦАХАЛ поразил более десяти штабов, принадлежащих Министерству разведки Ирана – основному разведывательному органу режима, а также многочисленные штабы Кудс-формирования. Удары были направлены на дополнительные штабы, где разведка ЦАХАЛа выявила активность режима. Помимо этого, ВВС Израиля продолжили удары по пусковым установкам наземных ракет, объектам производства вооружений для иранских сил, а также другим объектам ВВС Корпуса стражей исламской революции (IRGC)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно ВВС Израиля завершили три дополнительные волны ударов по ракетным комплексам Ирана и расширили воздушный контроль ЦАХАЛа в этом районе.

Во время ударов ВВС Израиля выпустили сотни боеприпасов по десяткам ракетных установок, систем противовоздушной обороны и учебных полигонов с боевыми стрельбами, используемых Ираном.

"На сегодняшний день, в рамках операции "Рычащий лев" и с целью ослабления ракетной сети Ирана и минимизации запусков по территории Государства Израиль, ВВС Израиля провели десятки ударов по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО Ирана", – пишет пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что группа компаний Air Astana планирует выполнить 3 марта из Западного Казахстана и обратно два репатриационных рейса в Медину и два репатриационных рейса в Джедду при условии получения разрешений от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
