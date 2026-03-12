#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Мир

Китай предупредил Японию о сокрушительном поражении

Флаг Китая, небо, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 04:30 Фото: pixabay
12 марта официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь на сайте ведомства сообщил, что Китай нанесет удар по Японии в случае посягательства на его суверенитет и безопасность, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по его словам, Япония начала развертывание ракет с дальностью приблизительно 1 000 км, покрывающих прибрежные районы соседних стран.

Цзян Бинь отметил, что Токио несколько раз пытался ускорить ремилитаризацию, в том числе пересмотреть документы по национальной безопасности и изменить три принципа неядерной обороны.

Развертывание ракет говорит о том, что Япония отказалась от своих притязаний на "исключительно оборонительный" принцип, стратегию "пассивной обороны" и политику "самообороны".

"Мы предупреждаем японскую сторону, что возвращение к старому пути воинственного милитаризма ведет лишь к самоуничтожению. Если Япония осмелится силой нарушить суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно потерпит сокрушительное поражение", – сказал Цзян Бинь.

Ранее стало известно, что новый верховный лидер Ирана был ранен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Памятная дата – 13 марта: казахстанцы вспомнили о страшных последствиях коронавируса
11:13, Сегодня
Памятная дата – 13 марта: казахстанцы вспомнили о страшных последствиях коронавируса
Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии
02:55, 01 октября 2024
Из-за проблем со здоровьем в Китай вернулись панды из Японии
Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване
15:37, 16 ноября 2025
Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: