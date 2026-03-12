Китай предупредил Японию о сокрушительном поражении

12 марта официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь на сайте ведомства сообщил, что Китай нанесет удар по Японии в случае посягательства на его суверенитет и безопасность, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по его словам, Япония начала развертывание ракет с дальностью приблизительно 1 000 км, покрывающих прибрежные районы соседних стран.

Цзян Бинь отметил, что Токио несколько раз пытался ускорить ремилитаризацию, в том числе пересмотреть документы по национальной безопасности и изменить три принципа неядерной обороны.

Развертывание ракет говорит о том, что Япония отказалась от своих притязаний на "исключительно оборонительный" принцип, стратегию "пассивной обороны" и политику "самообороны".

"Мы предупреждаем японскую сторону, что возвращение к старому пути воинственного милитаризма ведет лишь к самоуничтожению. Если Япония осмелится силой нарушить суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно потерпит сокрушительное поражение", – сказал Цзян Бинь.

