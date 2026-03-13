Новый верховный лидер Ирана в первом официальном обращении заявил о мести

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое обращение к нации, сообщает Zakon.kz.

Обращение зачитали в эфире на местном телеканале, сам Хаменеи не появился. Основные тезисы из речи аятоллы собрал "Ъ".



В результате операции США и Израиля погибли мои отец, жена и сестра.



Мне посчастливилось посетить тело отца.

Для меня сесть на место, где сидели два великих лидера – великий Рухолла Хомейни и мученик Али Хаменеи – это очень тяжелая задача.

Иран без колебания отомстит за кровь мучеников (граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. – Прим. "Ъ").



Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции Али Хаменеи. Каждый член нации, убитый врагом, является отдельным поводом для мести. В том числе за удар по начальной школе для девочек в городе Минаб (погибли 180 человек. – Прим. "Ъ").

Пострадавшие при атаках будут обеспечены надлежащей медицинской помощью бесплатно и получат другие льготы.

США многие годы создавали военные базы в странах Персидского залива, чтобы обеспечить свое господство в регионе.



Иран призывает соседей немедленно закрыть американские военные базы в регионе.

Недавно Иран ударил по базам США, как и обещал, не совершая нападений на соседние страны.

В дальнейшем Иран продолжит эти атаки, хотя по-прежнему верит в дружбу с соседями по региону.

У Ирана есть сухопутные или морские границы с 15 странами. Тегеран рассчитывает на конструктивные и теплые отношения с соседями.

Иран потребует от США компенсации за нанесенный в результате атак ущерб.

Если США откажутся, то Иран захватит доступное американское имущество, а если это окажется невозможным, то нанесет аналогичный ущерб.

Блокировка Ормузского пролива продолжится. Иран будет использовать пролив, как рычаг в конфликте на Ближнем Востоке.



Вооруженные силы и спецслужбы Ирана ищут уязвимые места, чтобы открыть новый фронт в случае затяжного конфликта с США и Израилем.

Иран благодарен ливанскому движению "Хезболла" и "Исламскому сопротивлению Ирака" за поддержку в противостоянии с США и Израилем.

Это заявление было сделано почти сразу после подтверждения информации о ранении Моджтаба Хаменеи в первый день начала военного конфликта. Причем некоторые источники сообщали, что он находится в коме.

Али Хаменеи, правивший Ираном 37 лет и сменивший аятоллу Рухоллу Хомейни, возглавившего революцию 1979 года, был убит в результате американо-израильского удара по Тегерану 28 февраля. 4 марта появилась неофициальная информация, что новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Моджтаба. 8 марта его официально назвали преемником отца. Израильские военные между тем пригрозили убить любого преемника Хаменеи.

