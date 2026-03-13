#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.68
568.23
6.2
Мир

Новый верховный лидер Ирана в первом официальном обращении заявил о мести

Моджтаба Хаменеи, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 14:15 Фото: wikimedia
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое обращение к нации, сообщает Zakon.kz.

Обращение зачитали в эфире на местном телеканале, сам Хаменеи не появился. Основные тезисы из речи аятоллы собрал "Ъ".

  • В результате операции США и Израиля погибли мои отец, жена и сестра.
  • Мне посчастливилось посетить тело отца.
  • Для меня сесть на место, где сидели два великих лидера – великий Рухолла Хомейни и мученик Али Хаменеи – это очень тяжелая задача.
  • Иран без колебания отомстит за кровь мучеников (граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. – Прим. "Ъ").
  • Месть, которую мы планируем, касается не только мученической смерти великого лидера революции Али Хаменеи. Каждый член нации, убитый врагом, является отдельным поводом для мести. В том числе за удар по начальной школе для девочек в городе Минаб (погибли 180 человек. – Прим. "Ъ").
  • Пострадавшие при атаках будут обеспечены надлежащей медицинской помощью бесплатно и получат другие льготы.
  • США многие годы создавали военные базы в странах Персидского залива, чтобы обеспечить свое господство в регионе.
  • Иран призывает соседей немедленно закрыть американские военные базы в регионе.
  • Недавно Иран ударил по базам США, как и обещал, не совершая нападений на соседние страны.
  • В дальнейшем Иран продолжит эти атаки, хотя по-прежнему верит в дружбу с соседями по региону.
  • У Ирана есть сухопутные или морские границы с 15 странами. Тегеран рассчитывает на конструктивные и теплые отношения с соседями.
  • Иран потребует от США компенсации за нанесенный в результате атак ущерб.
  • Если США откажутся, то Иран захватит доступное американское имущество, а если это окажется невозможным, то нанесет аналогичный ущерб.
  • Блокировка Ормузского пролива продолжится. Иран будет использовать пролив, как рычаг в конфликте на Ближнем Востоке.
  • Вооруженные силы и спецслужбы Ирана ищут уязвимые места, чтобы открыть новый фронт в случае затяжного конфликта с США и Израилем.
  • Иран благодарен ливанскому движению "Хезболла" и "Исламскому сопротивлению Ирака" за поддержку в противостоянии с США и Израилем.

Это заявление было сделано почти сразу после подтверждения информации о ранении Моджтаба Хаменеи в первый день начала военного конфликта. Причем некоторые источники сообщали, что он находится в коме.

Али Хаменеи, правивший Ираном 37 лет и сменивший аятоллу Рухоллу Хомейни, возглавившего революцию 1979 года, был убит в результате американо-израильского удара по Тегерану 28 февраля. 4 марта появилась неофициальная информация, что новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Моджтаба. 8 марта его официально назвали преемником отца. Израильские военные между тем пригрозили убить любого преемника Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
14:25, Сегодня
Известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА
Новый верховный лидер Ирана был ранен
11:01, 12 марта 2026
Новый верховный лидер Ирана был ранен
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
09:25, 04 марта 2026
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
16:02, Сегодня
Единогласным решением судей завершился бой Казахстан - США на турнире в Таиланде
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
15:53, Сегодня
Казахстанская боксёрша одержала трудную победу на турнире в Таиланде
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
15:48, Сегодня
Арман Царукян узнал новую дату боя в UFC
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
15:13, Сегодня
Призёр Олимпиады в Бразилии подписал контракт с "Кайсаром"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: