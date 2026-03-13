Робота "арестовала" полиция после испуга женщины в Китае
Об инциденте стало известно из публикации издания China South Morning Post.
По данным властей, женщина смотрела в телефон и, обернувшись, неожиданно увидела робота за своей спиной. На видео, распространившемся в Сети, видно, как она эмоционально реагирует, после чего прибывшие полицейские уводят устройство.
Также отмечено, что женщину доставили в больницу, хотя она не получила травм. Позже ее выписали, и она не стала подавать жалобу.
Позднее выяснилось, что робот принадлежит образовательному центру и использовался для рекламных мероприятий.
Полиция вернула его оператору и напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности.
В соцсетях пользователи в шутку написали, что робота "арестовали".
