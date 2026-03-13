#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Робота "арестовала" полиция после испуга женщины в Китае

робот, техника, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 18:17
В специальном административном районе Китая Макао пожилую женщину госпитализировали после того, как ее напугал внезапно появившийся позади гуманоидный робот, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из публикации издания China South Morning Post.

По данным властей, женщина смотрела в телефон и, обернувшись, неожиданно увидела робота за своей спиной. На видео, распространившемся в Сети, видно, как она эмоционально реагирует, после чего прибывшие полицейские уводят устройство.

Также отмечено, что женщину доставили в больницу, хотя она не получила травм. Позже ее выписали, и она не стала подавать жалобу.

Позднее выяснилось, что робот принадлежит образовательному центру и использовался для рекламных мероприятий.

Полиция вернула его оператору и напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности.

В соцсетях пользователи в шутку написали, что робота "арестовали".

Не так давно мы рассказывали, что робот преодолел 130 тысяч шагов в горах Китая при рекордных -47,5°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Китае выпустили первого домашнего гуманоидного робота за 57 тысяч долларов
05:40, 28 июля 2025
В Китае выпустили первого домашнего гуманоидного робота за 57 тысяч долларов
Законодатели США пугают американцев китайскими гуманоидными роботами
19:07, 05 августа 2024
Законодатели США пугают американцев китайскими гуманоидными роботами
Казахстанцы смогут посещать район Макао в Китае без визы
14:16, 09 августа 2024
Казахстанцы смогут посещать район Макао в Китае без визы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: