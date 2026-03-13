Робота "арестовала" полиция после испуга женщины в Китае

В специальном административном районе Китая Макао пожилую женщину госпитализировали после того, как ее напугал внезапно появившийся позади гуманоидный робот, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из публикации издания China South Morning Post.

По данным властей, женщина смотрела в телефон и, обернувшись, неожиданно увидела робота за своей спиной. На видео, распространившемся в Сети, видно, как она эмоционально реагирует, после чего прибывшие полицейские уводят устройство.

Также отмечено, что женщину доставили в больницу, хотя она не получила травм. Позже ее выписали, и она не стала подавать жалобу.

Позднее выяснилось, что робот принадлежит образовательному центру и использовался для рекламных мероприятий.

Полиция вернула его оператору и напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности.

В соцсетях пользователи в шутку написали, что робота "арестовали".

