Законодатели США пугают американцев китайскими гуманоидными роботами

Ряд законодателей конгресса США озаботились проблемой появления на рынке "устрашающе реалистичных" гуманоидных роботов из Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, новые роботы способны копировать выражения лица человека.

"Хотя это еще не получило широкой огласки, различные китайские компании начали производить человекоподобных роботов, которые способны переносить коробки, двигаться с высокой скоростью и даже копировать выражения лица человека", – говорится в статье.

По мнению известного лоббиста Джейкоба Хелберга, сыгравшего заметную роль в принятии конгрессом закона о запрете TikTok в США, коммунистическая партия Китая или спонсируемые КНР злоумышленники могут использовать роботов, "чтобы сеять хаос путем шпионажа, саботажа критически важных объектов инфраструктуры или даже причинения физического вреда американцам".

Он также заявил, что указанные роботы "в настоящее время продаются как безвредные помощники по дому и сверхэффективные работники сборочных конвейеров".

Кроме того, ряд американских экспертов считают мнение Хелберга "надуманным или даже глупым". К ним, в частности, относится бывший заместитель помощника госсекретаря по национальной безопасности Пол Розенцвейг.

Ранее сообщалось, что школьники из Алматы отличились на чемпионате по робототехнике в Австралии.