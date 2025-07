В Китае выпустили первого домашнего гуманоидного робота за 57 тысяч долларов

Робот умеет передвигаться, хватать предметы, поливать растения, помогать с уборкой и взаимодействовать с умной техникой Haier. Как пишет Imgur, он уже назван "домашним дворецким будущего" и рассчитан на несколько млн пользователей по всему миру.

Kuavo весит 45 кг, может передвигаться со скоростью до 4,6 км/ч и имеет 28 степеней свободы для рук. Он работает на открытой системе KaihongOS и может адаптироваться под нужды семьи.

Стоимость такого домашнего помощника составляет 57 тыс. долларов.

Chinese home appliance brand Haier launches its first household humanoid robot



