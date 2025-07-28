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Наука и технологии

В Китае выпустили первого домашнего гуманоидного робота за 57 тысяч долларов

Китайский бренд Haier представил своего первого домашнего гуманоидного робота Kuavo, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 05:40 Фото: foxtechrobot
Китайский бренд Haier представил своего первого домашнего гуманоидного робота Kuavo, сообщает Zakon.kz.

Робот умеет передвигаться, хватать предметы, поливать растения, помогать с уборкой и взаимодействовать с умной техникой Haier. Как пишет Imgur, он уже назван "домашним дворецким будущего" и рассчитан на несколько млн пользователей по всему миру.

Kuavo весит 45 кг, может передвигаться со скоростью до 4,6 км/ч и имеет 28 степеней свободы для рук. Он работает на открытой системе KaihongOS и может адаптироваться под нужды семьи.

Стоимость такого домашнего помощника составляет 57 тыс. долларов.

В Amazon 75% всех доставок теперь обслуживают роботы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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