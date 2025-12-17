#Казахстан в сравнении
Спорт

Фанатам двух африканских сборных запретят въезд в США на ЧМ-2026

Футбол Запрет Фанатам, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:03 Фото: Instagram/fifaworldcup
17 декабря президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Футболисты этих сборных вскоре должны выступить на ЧМ-2026 по футболу, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространил официальный сайт Белого Дома, где Трамп подписал указ о частичном запрете на въезд в США гражданам некоторых стран, в списке которых оказались уроженцы Кот-д’Ивуара и Сенегала.

Решение главы Белого Дома принято в рамках программы борьбы с нелегальной миграцией.

"Ограничения, установленные настоящим указом, необходимы для предотвращения въезда иностранных граждан, о которых у Соединенных Штатов недостаточно информации для оценки представляемых ими рисков, для получения сотрудничества со стороны иностранных правительств, для обеспечения соблюдения наших иммиграционных законов и для продвижения других важных целей внешней политики, национальной безопасности и борьбы с терроризмом".Заявление Белого Дома

Также отмечается, что лимит вводится для каждой страны отдельно с учетом уникальных обстоятельств каждого государства.

В связи с этим у истинного законопослушного болельщика, который никак не связан с преступностью, есть шансы попасть на будущий мундиаль.

ЧМ-2026 по футболу пройдет будущим летом на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Жеребьевка групповой стадии предстоящего турнира прошла 5 декабря в Вашингтоне.

