Мир

Семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота

фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 02:59 Фото: пресс-служба Национального банка РК
В городе Шанжао (Китай) женщина по ошибке выбросила в мусор более килограмма золота стоимостью около 218 тысяч долларов. Из-за этого ее семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в попытках найти драгоценность, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, владелица драгоценного металла рассказала, что незадолго до этого забрала украшения и слитки из банковского хранилища, так как планировала их продать.

Драгоценности китаянка временно оставила дома, но утром ее сестра во время уборки приняла пакет с золотом за мусор и отправила его в мусорный бак.

Около 11 часов утра семья обнаружила пропажу и пошла в полицию. Правоохранители проверили записи камер наблюдения и выяснили, что мусор уже забрал санитарный грузовик и отвез его на мусороперерабатывающий завод в соседнем городе.

Тогда семья вместе с полицией поехала на завод и остановила там несколько мусоровозов, которые направлялись на разгрузку. Власти и сотрудники коммунальной службы помогли организовать поиски.

В итоге, перебрав около 10 тонн мусора, золотые слитки и украшения нашли. Их общий вес составил более 1000 граммов.

Ранее в Актобе полицейские задержали няню, которая выносила золото из дома своих работодателей. Женщине грозит уголовная ответственность за кражу чужого имущества.

Аксинья Титова
Читайте также
50 тонн мусора собрали в Семее на субботнике "Таза Қазақстан"
02:33, 15 сентября 2024
50 тонн мусора собрали в Семее на субботнике "Таза Қазақстан"
Мать выбросила в мусор золотые слитки стоимостью 32 миллиона тенге из-за деменции
00:46, 25 ноября 2025
Мать выбросила в мусор золотые слитки стоимостью 32 миллиона тенге из-за деменции
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
09:44, 30 ноября 2024
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
00:51, 15 марта 2026
Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
00:24, 15 марта 2026
Джейк Пол заявил о желании провести бой с Александром Усиком по правилам ММА
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
23:51, 14 марта 2026
Экс-вторая ракетка мира высказалась о матче Рыбакина - Соболенко
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
23:14, 14 марта 2026
"Они ненавидят друг друга": экс-чемпион UFC опасается драки Чимаева и Стрикленда до боя
