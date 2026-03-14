Семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках выброшенного золота

В городе Шанжао (Китай) женщина по ошибке выбросила в мусор более килограмма золота стоимостью около 218 тысяч долларов. Из-за этого ее семья за сутки перебрала 10 тонн мусора в попытках найти драгоценность, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, владелица драгоценного металла рассказала, что незадолго до этого забрала украшения и слитки из банковского хранилища, так как планировала их продать.

Драгоценности китаянка временно оставила дома, но утром ее сестра во время уборки приняла пакет с золотом за мусор и отправила его в мусорный бак.

Около 11 часов утра семья обнаружила пропажу и пошла в полицию. Правоохранители проверили записи камер наблюдения и выяснили, что мусор уже забрал санитарный грузовик и отвез его на мусороперерабатывающий завод в соседнем городе.

Тогда семья вместе с полицией поехала на завод и остановила там несколько мусоровозов, которые направлялись на разгрузку. Власти и сотрудники коммунальной службы помогли организовать поиски.

В итоге, перебрав около 10 тонн мусора, золотые слитки и украшения нашли. Их общий вес составил более 1000 граммов.

