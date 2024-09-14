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50 тонн мусора собрали в Семее на субботнике "Таза Қазақстан"

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 02:33 Фото: акимат Семея
На общегородском субботнике 14 сентября жители города Семей собрали 50 тонн мусора, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба городского акимата, это первый субботник в рамках программы "Таза Қазақстан" в осенний период. В этот день для обеспечения санитарной очистки и сбора мусора задействовали специальную технику, в том числе 10 погрузчиков и 40 самосвалов.

Субботник, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 02:33

Фото: акимат Семея

В рамках программы "Таза Қазақстан" также ведутся работы по текущему ремонту внутридворовых дорог и работ по покраске фасада многоквартирных домов. Предстоит благоустройство 50 дворов и четырех общественных пространств.

Семей, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 02:33

Фото: акимат Семея

А в Алматы в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" продолжается активная работа по озеленению и улучшению экологической обстановки.

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Семей акимат 2024 год Ремонт Хорошие новости Мусор акция "Таза Қазақстан"
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