50 тонн мусора собрали в Семее на субботнике "Таза Қазақстан"
Фото: акимат Семея
На общегородском субботнике 14 сентября жители города Семей собрали 50 тонн мусора, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба городского акимата, это первый субботник в рамках программы "Таза Қазақстан" в осенний период. В этот день для обеспечения санитарной очистки и сбора мусора задействовали специальную технику, в том числе 10 погрузчиков и 40 самосвалов.
Фото: акимат Семея
В рамках программы "Таза Қазақстан" также ведутся работы по текущему ремонту внутридворовых дорог и работ по покраске фасада многоквартирных домов. Предстоит благоустройство 50 дворов и четырех общественных пространств.
Фото: акимат Семея
А в Алматы в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" продолжается активная работа по озеленению и улучшению экологической обстановки.
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