Общество

Более 4,7 тыс. казахстанцев эвакуировали из зоны ближневосточного конфликта

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 12:47 Фото: unsplash
Министерство иностранных дел Казахстана совместно с компетентными органами продолжает работу по возвращению граждан из зоны эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов вернулись домой более 4700 казахстанцев, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями РК 6 марта организован выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Согласно предварительной информации, компания "Заркух" планирует вывезти оставшихся 16 граждан РК по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращено 66 граждан", – говорится в сообщении.

Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.

Ранее было опубликовано расписание репатриационных рейсов с Ближнего Востока с 7 по 9 марта.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
