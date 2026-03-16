Выше небоскреба: рекордный выброс лавы произошел на Гавайях

Во время последнего извержения вулкан Килауэа на острове Гавайи выбросил фонтан лавы на высоту 540 метров, установив новый рекорд для этого извержения, начавшегося еще в декабре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Килауэа – один из самых активных вулканов в мире, расположенный на юго-восточной стороне острова. Это пример щитового вулкана (он выглядит как щит, лежащий на земле) – у него широкие, пологие склоны, постепенно поднимающиеся к куполообразной вершине. Эти склоны образовались в результате многочисленных последовательных извержений, в ходе которых образуется очень текучая, низковязкая базальтовая лава, стекающая по склонам.

Вулкан является частью Национального парка вулканов Гавайев, в состав которого входят Килауэа и гораздо более крупный Мауна-Лоа. Они расположены над горячей точкой, где потоки горячего мантийного материала поднимаются к поверхности, плавя земную кору и образуя магму.

С 23 декабря 2024 года Килауэа периодически извергается. Эти извержения в основном происходят из двух жерл – одного на севере и одного на юге – в Халемаумау. Как правило, эти извержения длятся менее 12 часов и часто разделены длительными перерывами, которые могут продолжаться до двух недель.

В своем последнем извержении, известном как эпизод 43, фонтанирование лавы началось 10 марта и продолжалось всего девять часов. Но этого времени было достаточно, чтобы выбросить в воздух значительное количество тефры. Тефра – это общий термин для всех фрагментов всех горных пород – вулканического пепла, пемзы, шлака, "волос Пеле" и ретикулита – выбрасываемых вулканом в воздух. В большинстве случаев эти обломки падают непосредственно на окружающие склоны, способствуя их увеличению. Однако миллиарды более мелких или легких частиц могут переноситься ветром на тысячи километров, пишет IFLscience.

Большая часть радиоактивных осадков скопилась на смотровой площадке Уэкахуна и в военном лагере Килауэа в Национальном парке Гавайских вулканов, а также в районах шоссе №11 и поселке гольф-клуба "Вулкан". Эти районы расположены к северо-востоку от жерл вулкана и покрыты сплошным слоем радиоактивных осадков.

Также сообщалось о появлении более светлой тефры в окрестностях. В связи с этим было зарегистрировано более 200 сообщений о появлении тефры. Она может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей при попадании в воздух.

После завершения 43-го эпизода в районе вершины наблюдалось некоторое раздувание грунта, что позволяет предположить, что вскоре может последовать 44-й эпизод. По данным Геологической службы США, модели указывают на то, что это может произойти в период с 28 марта по 14 апреля.

Ранее извержение вулкана в Карпатах напугало всю Европу.