Технологии

Бум строительства небоскребов охватил Египет и еще несколько стран

Строительство, песок, пустыня, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 06:40 Фото: freepik
В Африке начался бум строительства небоскребов: новые башни появляются в Египте, Эфиопии, Кот-д’Ивуаре и других странах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, башня Tour F в Абиджане (Кот-д’Ивуар) скоро станет самым высоким зданием континента – ее высота должна достичь 421 метра уже в этом году.

Она будет выше 394-метровой Iconic Tower в Каире (Египет), которая в 2024 году стала первым в Африке полностью завершенным сверхвысоким зданием.

"Сверхвысокими" называют строения выше 300 метров.

Ситуация резко отличается от той, что была десять лет назад, когда Карлтон-центр в Йоханнесбурге (ЮАР) оставался единственным африканским зданием выше 200 метров. Эта 201-метровая башня была самой высокой в Африке 46 лет, но вероятно выпадет из топ-10.

Среди недавно завершенных проектов — 250-метровая башня Mohammed VI в Сале (Марокко), достроенная в 2023 году, и 209-метровая штаб-квартира Commercial Bank of Ethiopia в Аддис-Абебе (Эфиопия), возведенная в 2021 году. В этом году ожидается еще больше подобных зданий.

По словам профессора экономики Джейсона Бэрра из Университета Рутгерса в США, статистика указывает на связь между строительством небоскребов и экономическим ростом.

Данные Совета по вертикальному урбанизму показывают, что Южная Африка и Египет — две крупнейшие экономики Африки – дают около 75% всех зданий выше 30 этажей на континенте.

Египет также лидирует по количеству самых высоких зданий в стадии строительства – больше, чем все остальные страны Африки вместе взятые.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отменила несколько контрактов на реализацию знаменитых мегастроек.

Аксинья Титова
Читайте также
Бум строительства нефтяных танкеров в мире отметил Bloomberg
20:33, 01 апреля 2023
Бум строительства нефтяных танкеров в мире отметил Bloomberg
Саудовская Аравия столкнулась с проблемами при строительстве города-небоскреба
08:53, 12 марта 2025
Саудовская Аравия столкнулась с проблемами при строительстве города-небоскреба
В Дубае построят еще один небоскреб
07:42, 07 сентября 2024
В Дубае построят еще один небоскреб
