Гигантские фонтаны лавы высотой 100 м выбросил вулкан на Гавайях

Фото: pixabay

Один из самых активных действующих вулканов на Земле – вулкан Килауэа – на Гавайях выбросил мощный стометровый фонтан лавы. Это впечатляющее природное явление привлекает ученых и туристов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Геологической службы США, 25-е извержение Килауэа произошло 11 июня 2025 года. Также сказано, что фонтанам лавы, достигающим 100 метров, предшествовала постепенная активизация, начиная с 10 июня, с редких выбросов газа и небольших лавовых потоков. A smiling volcano filmed at Kilauea in Hawaii.



[📹 Mick Kalber]pic.twitter.com/e8laDSdZPo — Massimo (@Rainmaker1973) June 8, 2025 Ожидается, что извержение продолжит набирать силу. 🔴⚠️🌋🇺🇸The 25th episode of #Kilauea #eruption is reaching new records, with lava fountains touching 305meters in height from the north vent.This activity seems to be stable from more than 1hr now with also.strong tremors⬇️60 sec of show by the #USA #Hawaii #volcano at 4X speed pic.twitter.com/nIOddgnoCE — SatWorld (@or_bit_eye) June 12, 2025 Килауэа – самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Килауэа в гавайской мифологии и устных легендах считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов. 🌋 Impresionantes imágenes de la reciente erupción del volcán Kilauea en Hawái.

Vía: @laredcincoradio.pic.twitter.com/gPOY357LdW — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 12, 2025 Ранее стало известно, что непогода, обрушившаяся на Южную Африку, вызвала масштабные разрушения. Из-за снегопадов и последующего наводнения погибли 49 человек.

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