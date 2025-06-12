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Мир

Гигантские фонтаны лавы высотой 100 м выбросил вулкан на Гавайях

Гавайи, остров, вулкан, видео, лава, извержения, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 15:17 Фото: pixabay
Один из самых активных действующих вулканов на Земле – вулкан Килауэа – на Гавайях выбросил мощный стометровый фонтан лавы. Это впечатляющее природное явление привлекает ученых и туристов со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Геологической службы США, 25-е извержение Килауэа произошло 11 июня 2025 года.

Также сказано, что фонтанам лавы, достигающим 100 метров, предшествовала постепенная активизация, начиная с 10 июня, с редких выбросов газа и небольших лавовых потоков.

Ожидается, что извержение продолжит набирать силу.

Килауэа – самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Килауэа в гавайской мифологии и устных легендах считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.

Ранее стало известно, что непогода, обрушившаяся на Южную Африку, вызвала масштабные разрушения. Из-за снегопадов и последующего наводнения погибли 49 человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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