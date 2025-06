Гигантские фонтаны лавы высотой 100 м выбросил вулкан на Гавайях

Согласно данным Геологической службы США, 25-е извержение Килауэа произошло 11 июня 2025 года.

Также сказано, что фонтанам лавы, достигающим 100 метров, предшествовала постепенная активизация, начиная с 10 июня, с редких выбросов газа и небольших лавовых потоков.

Ожидается, что извержение продолжит набирать силу.

🔴⚠️🌋🇺🇸The 25th episode of #Kilauea #eruption is reaching new records, with lava fountains touching 305meters in height from the north vent.This activity seems to be stable from more than 1hr now with also.strong tremors⬇️60 sec of show by the #USA #Hawaii #volcano at 4X speed pic.twitter.com/nIOddgnoCE