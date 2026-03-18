#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Наука и технологии

Медики назвали способ защиты от болезни Альцгеймера, не связанный с образом жизни

Ученые назвали препараты, защищающие от болезни Альцгеймера, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 20:18 Фото: freepik
Препараты для лечения остеопороза снижают риск болезни Альцгеймера как минимум на 16%. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об азотсодержащих бисфосфонатах. Это группа препаратов, которые замедляют разрушение костной ткани и часто используются для лечения остеопороза. Ученые из университет Гонконгапровели исследование и опубликовали результаты в журнале Alzheimer's & Dementia.

Врачи проанализировали медицинские карты более 120 тысяч жителей Гонконга старше 60 лет с остеопорозом или переломами, связанными со снижением плотности костей. Сведения изучали за 15-летний период: с 2005 по 2020 год.

Анализ дал понять, что у пациентов, которые принимали азотсодержащие бисфосфонаты, риск развития деменции был меньше, чем у людей, не получавших лечения от остеопороза. По словам исследователей, результат может быть 1 к 48, то есть, если лечить 48 пациентов такими препаратами в течение пяти лет, возможно, удастся предотвратить один случай деменции.

Наиболее заметный эффект выявили у женщин и у пациентов, перенесших перелом шейки бедра. Примечательно, что остеопороз и деменция часто встречаются у одних и тех же людей и имеют общие факторы риска, включая возраст и низкую физическую активность.

Авторы научной работы считают, что эти результаты могут быть особенно важны для профилактики деменции в условиях старения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали, как в Казахстане диагностируют болезнь Альцгеймера и деменцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Эксперты назвали еще один фактор риска болезни Альцгеймера
19:44, 27 февраля 2026
Эксперты назвали еще один фактор риска болезни Альцгеймера
Ученые нашли новый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера
09:45, 18 июля 2023
Ученые нашли новый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера
Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера
20:31, 17 декабря 2024
Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Официально анонсирован бой Сакена Бибосынова за титул WBA
20:03, Сегодня
Официально анонсирован бой Сакена Бибосынова за титул WBA
"Зенит" объявил решение по капитану сборной Казахстана
19:39, Сегодня
"Зенит" объявил решение по капитану сборной Казахстана
Счёт 11:0 решил судьбу "золота" в финале с участием Ризабека Айтмухана
19:09, Сегодня
Счёт 11:0 решил судьбу "золота" в финале с участием Ризабека Айтмухана
"Черчесов в него верит": агент Кенжебека – о недостатке практики в "Ахмате"
18:35, Сегодня
"Черчесов в него верит": агент Кенжебека – о недостатке практики в "Ахмате"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: