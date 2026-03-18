Медики назвали способ защиты от болезни Альцгеймера, не связанный с образом жизни

Препараты для лечения остеопороза снижают риск болезни Альцгеймера как минимум на 16%. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об азотсодержащих бисфосфонатах. Это группа препаратов, которые замедляют разрушение костной ткани и часто используются для лечения остеопороза. Ученые из университет Гонконгапровели исследование и опубликовали результаты в журнале Alzheimer's & Dementia.

Врачи проанализировали медицинские карты более 120 тысяч жителей Гонконга старше 60 лет с остеопорозом или переломами, связанными со снижением плотности костей. Сведения изучали за 15-летний период: с 2005 по 2020 год.

Анализ дал понять, что у пациентов, которые принимали азотсодержащие бисфосфонаты, риск развития деменции был меньше, чем у людей, не получавших лечения от остеопороза. По словам исследователей, результат может быть 1 к 48, то есть, если лечить 48 пациентов такими препаратами в течение пяти лет, возможно, удастся предотвратить один случай деменции.

Наиболее заметный эффект выявили у женщин и у пациентов, перенесших перелом шейки бедра. Примечательно, что остеопороз и деменция часто встречаются у одних и тех же людей и имеют общие факторы риска, включая возраст и низкую физическую активность.

Авторы научной работы считают, что эти результаты могут быть особенно важны для профилактики деменции в условиях старения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали, как в Казахстане диагностируют болезнь Альцгеймера и деменцию.