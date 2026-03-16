#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

Наследный принц Албании женился после громкого скандала и развода

принц Албании женился, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 21:47 Фото: Instagram/princleka
Наследный принц Албании Лека II женился на Блерте Челибаши. Небольшая частная церемония прошла в замке Аппони в Словакии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, эта новость стала кульминацией нескольких непростых лет для 43-летнего принца, который объявил о разводе с женой Элией Захария после восьми лет брака, сопровождавшегося рядом скандалов.

Лека и Элия, которые поженились в 2016 году и имеют пятилетнюю дочь, принцессу Джеральдину, объявили о расставании в январе 2024 года, объяснив это тем, что их союз "утратил свою функцию".

После расставания бывшей паре было предписано держаться на расстоянии пяти метров друг от друга после предполагаемого инцидента домашнего насилия, а Леке было разрешено видеться с дочерью только в присутствии няни.

Семь месяцев спустя после объявления о разводе Лека представил свою новую возлюбленную, свадебного фотографа Блерту, на гала-ужине.

Церемония в воскресенье, на которой Блерта была в белом костюме из двух частей, стала заметным контрастом с первой, более пышной свадьбой Леки.

"Официальная фотография, опубликованная по этому случаю, была сделана в замке Аппони в Словакии. Выбор этого исторического места, резиденции благородной семьи Ее Величества королевы Джеральдины, был сделан в знак уважения к ее ценному наследию и венгерскому происхождению, которое остается неотъемлемой частью истории Албанской королевской семьи. После свадьбы принцесса Блерта будет носить фамилию семьи Зогу и титул "Принцесса албанцев". Королевская семья делится этой радостной новостью с албанским народом и с друзьями по всему миру", – говорится в сообщении.

Лека II Зогу (род. 1982, Йоханнесбург) – титулярный король албанцев, глава королевского дома Зогу с 2011 года, единственный сын Леки I. Является общественным деятелем, работал в МИД и администрации президента Албании, активно участвует в жизни страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: