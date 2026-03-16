Наследный принц Албании женился после громкого скандала и развода

Наследный принц Албании Лека II женился на Блерте Челибаши. Небольшая частная церемония прошла в замке Аппони в Словакии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, эта новость стала кульминацией нескольких непростых лет для 43-летнего принца, который объявил о разводе с женой Элией Захария после восьми лет брака, сопровождавшегося рядом скандалов.

Лека и Элия, которые поженились в 2016 году и имеют пятилетнюю дочь, принцессу Джеральдину, объявили о расставании в январе 2024 года, объяснив это тем, что их союз "утратил свою функцию".

После расставания бывшей паре было предписано держаться на расстоянии пяти метров друг от друга после предполагаемого инцидента домашнего насилия, а Леке было разрешено видеться с дочерью только в присутствии няни.

Семь месяцев спустя после объявления о разводе Лека представил свою новую возлюбленную, свадебного фотографа Блерту, на гала-ужине.

Церемония в воскресенье, на которой Блерта была в белом костюме из двух частей, стала заметным контрастом с первой, более пышной свадьбой Леки.

"Официальная фотография, опубликованная по этому случаю, была сделана в замке Аппони в Словакии. Выбор этого исторического места, резиденции благородной семьи Ее Величества королевы Джеральдины, был сделан в знак уважения к ее ценному наследию и венгерскому происхождению, которое остается неотъемлемой частью истории Албанской королевской семьи. После свадьбы принцесса Блерта будет носить фамилию семьи Зогу и титул "Принцесса албанцев". Королевская семья делится этой радостной новостью с албанским народом и с друзьями по всему миру", – говорится в сообщении.

Лека II Зогу (род. 1982, Йоханнесбург) – титулярный король албанцев, глава королевского дома Зогу с 2011 года, единственный сын Леки I. Является общественным деятелем, работал в МИД и администрации президента Албании, активно участвует в жизни страны.

Ранее Айсауле Бакытбек показала фотографии со своей свадьбы спустя 7 лет.