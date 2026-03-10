Айсауле Бакытбек показала фотографии со своей свадьбы спустя 7 лет
Популярная казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек-Кайдарова накануне, 9 марта 2026 года, порадовала подписчиков в Instagram фотографиями со своей свадьбы с Алишером Кайдаровым, сообщает Zakon.kz.
Причина – 7-летняя годовщина.
"Семья – это все. 09.03.2019", – написала под публикацией Айсауле, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.
Фолловеры в комментариях поздравили старшую дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой с важным семейным событием:
- "Обожаю ее".
- "Будьте счастливы".
- "Поздравляю! Вы – прекрасны".
- "Поздравляю, бесконечного счастья!"
- "Спустя 7 лет такая же красивая, нежная".
- "Айсаулеша! Поздравляю! Будьте счастливы!"
- "Будто вчера только было, даже туфли помню".
- "Благородные и красивые, безграничного счастья прекрасной семье".
Ранее мы писали, что Айсауле Бакытбек-Кайдарову заподозрили в четвертой беременности.
