Культура и шоу-бизнес

Айсауле Бакытбек показала фотографии со своей свадьбы спустя 7 лет

Алишер Кайдаров, Айсауле Бакытбек-Кайдарова, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:01 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Популярная казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек-Кайдарова накануне, 9 марта 2026 года, порадовала подписчиков в Instagram фотографиями со своей свадьбы с Алишером Кайдаровым, сообщает Zakon.kz.

Причина – 7-летняя годовщина.

"Семья – это все. 09.03.2019", – написала под публикацией Айсауле, сопроводив запись смайликом в виде алого сердца.

Фолловеры в комментариях поздравили старшую дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой с важным семейным событием:

  • "Обожаю ее".
  • "Будьте счастливы".
  • "Поздравляю! Вы – прекрасны".
  • "Поздравляю, бесконечного счастья!"
  • "Спустя 7 лет такая же красивая, нежная".
  • "Айсаулеша! Поздравляю! Будьте счастливы!"
  • "Будто вчера только было, даже туфли помню".
  • "Благородные и красивые, безграничного счастья прекрасной семье".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 18:01
Дочь Баян Алагузовой призналась, что "подсела" на компьютерные игры

Ранее мы писали, что Айсауле Бакытбек-Кайдарову заподозрили в четвертой беременности.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
