Айсауле Бакытбек показала фотографии со своей свадьбы спустя 7 лет

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

Популярная казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек-Кайдарова накануне, 9 марта 2026 года, порадовала подписчиков в Instagram фотографиями со своей свадьбы с Алишером Кайдаровым, сообщает Zakon.kz.

