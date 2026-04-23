Политика

Токаев получил письма от короля и наследного принца Саудовской Аравии – Акорда раскрыла подробности

Фото: akorda.kz
На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступили послания короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 апреля 2026 года, проинформировала пресс-служба президента РК.

"В своих письмах хранитель двух святынь – король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразили глубокую благодарность президенту Казахстана за поддержку и солидарность с королевством в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в четверг.

Отмечается, что король и наследный принц высоко оценили позицию Казахстана, отражающую глубину отношений между двумя братскими государствами, а также подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо общих интересов.

"В своих письмах они пожелали Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, а народу Казахстана – благополучия и процветания".Пресс-служба президента РК

8 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поприветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Отмечалось, что соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
22:49, 03 декабря 2024
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания Королевства
11:04, 22 февраля 2025
Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания Королевства
Токаев созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
02:16, 05 марта 2026
Токаев созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
Последние
Популярные
Читайте также
Новый руководитель "Актобе" познакомился с тренерами и игроками команды
11:27, Сегодня
Новый руководитель "Актобе" познакомился с тренерами и игроками команды
Топовый боец UFC из Узбекистана отказался от боя на крупном турнире
11:06, Сегодня
Топовый боец UFC из Узбекистана отказался от боя на крупном турнире
Два сета решили судьбу матча легенды казахстанского тенниса на турнире в Южной Корее
10:45, Сегодня
Два сета решили судьбу матча легенды казахстанского тенниса на турнире в Южной Корее
Схему управления могут изменить в "Актобе" из-за слухов о назначении топ-менеджера
10:30, Сегодня
Схему управления могут изменить в "Актобе" из-за слухов о назначении топ-менеджера
