Токаев получил письма от короля и наследного принца Саудовской Аравии – Акорда раскрыла подробности

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступили послания короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 апреля 2026 года, проинформировала пресс-служба президента РК.

"В своих письмах хранитель двух святынь – король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман Аль Сауд выразили глубокую благодарность президенту Казахстана за поддержку и солидарность с королевством в связи со сложной ситуацией на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в четверг.

Отмечается, что король и наследный принц высоко оценили позицию Казахстана, отражающую глубину отношений между двумя братскими государствами, а также подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо общих интересов.

"В своих письмах они пожелали Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, а народу Казахстана – благополучия и процветания". Пресс-служба президента РК

8 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев поприветствовал достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Отмечалось, что соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.