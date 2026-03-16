Мир

Израильские войска расширяют операции на юге Ливана, число жертв растет

число жертв в Ливане продолжает расти, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 22:28 Фото: freepik
Ливанское министерство здравоохранения заявило о том, что число погибших в результате израильских атак в Ливане возросло до 886 человек, а пострадавших – до 2141 человека, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, атаки также затронули сотрудников сектора здравоохранения. В результате израильских ударов по меньшей мере 38 медицинских работников были убиты и 69 ранены.

"886 погибших и 2141 пострадавший в результате израильской агрессии со 2 марта", – говорится в сообщении.

Между тем израильские войска расширяют наземные операции на юге Ливана. В понедельник, общаясь с журналистами, пресс‑секретарь израильской армии подполковник Надов Шошани сообщил, что израильские войска вошли в новые районы на юге страны.

По его словам, солдаты теперь действуют в "новых локациях", а продвижение называется "ограниченным и целевым".

Эта активизация наступательных действий произошла через несколько дней после того, как министр обороны Израиля Израэль Кац приказал армии расширить наступление.

Ранее сообщалось, что дети и женщины оказались среди сотен погибших в Ливане.

Елена Беляева
Елена Беляева
