Ливан обвинил Израиль в намеренных ударах по медикам и больницам на юге страны

Ливанские медики и чиновники заявили, что Израиль целенаправленно бьет по медицинским работникам, машинам скорой помощи и медучреждениям на юге Ливана, сообщает Zakon.kz.

По их словам, такие атаки, в том числе так называемые двойные удары, стали частью систематической кампании, цель которой – сделать этот район непригодным для жизни.

По данным министерства здравоохранения Ливана, с начала конфликта 2 марта Израиль атаковал как минимум 128 медицинских объектов и машин скорой помощи на юге страны. Погибли 40 медработников, еще 107 получили ранения. Боевые действия начались после того, как "Хезболла" выпустила ракеты по Израилю, а израильская армия начала военную операцию, пишет The Guardian.

Как утверждают ливанские власти и сами медики, большинство ударов пришлись на машины скорой помощи и пункты первой помощи. Несколько таких объектов были полностью разрушены. Также сообщается как минимум о пяти двойных ударах – когда после первой атаки следует пауза, а затем наносится второй удар уже после прибытия спасателей и врачей.

Медицинские учреждения и персонал защищены международным правом, а преднамеренные удары по ним могут считаться военным преступлением. Amnesty International на этой неделе заявила, что независимо от политических взглядов медики считаются гражданскими лицами, а атаки на них незаконны.

The Guardian поговорила с девятью медработниками, посетила три разрушенных медцентра в Набатии и Тире и осмотрела две поврежденные машины скорой помощи. По данным издания, признаков военного использования объектов не обнаружено.

Израиль ранее заявлял, что "Хезболла" использует машины скорой помощи в военных целях, однако доказательств не представил. В Минздраве Ливана назвали эти заявления попыткой оправдать военные преступления. Израильская армия не ответила на запросы по поводу конкретных ударов и обвинений в атаках на медиков.

Большинство ударов, как утверждается, пришлось на Исламскую ассоциацию здравоохранения (IHA), связанную с "Хезболлой". Под атаки также попали гражданская оборона, структуры движения "Амаль", благотворительные организации и Ливанский Красный Крест.

По словам медиков, удары направлены на то, чтобы вынудить жителей покинуть юг страны. Они также заявляют о случаях "двойных ударов", когда атака повторяется после прибытия спасателей.

Из-за угрозы обстрелов медики изменили правила работы: сократили состав бригад, отказались от контактов вне службы и спят в разрозненных машинах скорой помощи.

Больницы на юге Ливана переполнены. По данным Минздрава, за 17 дней боев погибли более 1000 человек, еще 2584 получили ранения.

