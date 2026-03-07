Израильские атаки в Ливане: число жертв превысило 290 человек
Ливанское министерство здравоохранения заявило о том, что число погибших в результате израильских атак в Ливане достигло 294 человек, более 1000 получили ранения, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет издание Nampa.
"Со 2 марта в результате израильской агрессии погибли 294 человека, еще 1023 получили ранения", – говорится в заявлении министерства.
Кроме того, Израиль сообщил, что рано утром в понедельник "Хезболла" выпустила шесть ракет по своей территории из Ливана. В ответ израильская авиация применила силу.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес точечный авиаудар по центру столицы Ливана.
