Израильские атаки в Ливане: число жертв превысило 290 человек

Ливанское министерство здравоохранения заявило о том, что число погибших в результате израильских атак в Ливане достигло 294 человек, более 1000 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Nampa. "Со 2 марта в результате израильской агрессии погибли 294 человека, еще 1023 получили ранения", – говорится в заявлении министерства. Кроме того, Израиль сообщил, что рано утром в понедельник "Хезболла" выпустила шесть ракет по своей территории из Ливана. В ответ израильская авиация применила силу. Ранее сообщалось, что Израиль нанес точечный авиаудар по центру столицы Ливана.

