Мир

Израильские атаки в Ливане: число жертв превысило 290 человек

израильские атаки унесли жизни около 300 человек в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 20:43 Фото: pixabay
Ливанское министерство здравоохранения заявило о том, что число погибших в результате израильских атак в Ливане достигло 294 человек, более 1000 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Nampa.

"Со 2 марта в результате израильской агрессии погибли 294 человека, еще 1023 получили ранения", – говорится в заявлении министерства.

Кроме того, Израиль сообщил, что рано утром в понедельник "Хезболла" выпустила шесть ракет по своей территории из Ливана. В ответ израильская авиация применила силу.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес точечный авиаудар по центру столицы Ливана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
