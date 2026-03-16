Названы самые стильные мужчины церемонии "Оскар-2026"

Список самых стильных мужчин на церемонии опубликовал журнал GQ. Его лидером стал 74-летний шведский актер Стеллан Скарсгард. Он появился на красной дорожке в костюме бренда Zegna с широкими брюками, сообщает Zakon.kz.

Второе место занял актер Майкл Джордан. Для церемонии 39-летний артист выбрал костюм Louis Vuitton и включил в свой образ цепь. "Третью и четвертую строчки рейтинга заняли Пол Мескал и Леонардо Ди Каприо. Пятое место досталось Джо Элвину. Актер появился на церемонии в костюме Valentino с галстуком-бабочкой из атласной ленты", – пишет GQ на своем сайте. Далее в списке расположились певец Usher, актер Крис Эванс и музыкант Shaboozey. Замыкают рейтинг актер Джейкоб Элорди, режиссер Райан Куглер, актер Джесси Племонс и модель Калум Харпер.

98-я церемония вручения премии американской киноакадемии прошла в ночь с 15 на 16 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.



