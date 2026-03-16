Неожиданный блэкаут: Куба полностью погрузилась во тьму

На Кубе полностью отключилась Национальная электроэнергетическая система, оставив страну без света, сообщает Zakon.kz.

Об этом в социальной сети X (бывшая Twitter) написала государственная компания Unión Eléctrica de Cuba.

"Произошло полное отключение национальной системы электроснабжения. Начинается реализация протоколов восстановления", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в момент отключения не было зафиксировано никаких поломок ни в одном из работающих тепловых агрегатов.

#AHORA || Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento.



— Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

Ранее сообщалось, что Китай запустил первую в мире летающую электростанцию.