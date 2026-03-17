Зеленский пригрозил отправить депутатов Верховной рады на фронт

Комментируя кризис в парламенте, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оппозиционные фракции часто не голосуют за важные законопроекты, например, касающиеся финансовой поддержки МВФ, разблокирования 90 млрд евро от ЕС, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если они не будут должным образом работать в Верховной раде.

"Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", – сказал украинский лидер.

Верховная рада IX созыва переживает самый острый кризис с начала своей работы в 2019 году.

Правящая партия "Слуга народа", обладающая большинством голосов, уже не способна обеспечить положительное голосование даже за те законопроекты, от которых зависит финансирование страны.

