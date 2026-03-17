#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
486.2
557.82
6
Мир

Зеленский пригрозил отправить депутатов Верховной рады на фронт

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 06:20 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Комментируя кризис в парламенте, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оппозиционные фракции часто не голосуют за важные законопроекты, например, касающиеся финансовой поддержки МВФ, разблокирования 90 млрд евро от ЕС, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, Владимир Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если они не будут должным образом работать в Верховной раде.

"Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", – сказал украинский лидер.

Верховная рада IX созыва переживает самый острый кризис с начала своей работы в 2019 году.

Правящая партия "Слуга народа", обладающая большинством голосов, уже не способна обеспечить положительное голосование даже за те законопроекты, от которых зависит финансирование страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил странам Ближнего Востока помощь, но при условии.

Аксинья Титова
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира
11:37, 18 сентября 2023
Зеленский исключил передачу территорий России ради мира
Зеленский получил от Германии новый пакет оружия, кроме ракет дальнего действия
05:29, 29 мая 2025
Зеленский получил от Германии новый пакет оружия, кроме ракет дальнего действия
Ситуация в Украине: Киев пригрозил закрыть Умань, Зеленский прибыл в Нидерланды
20:37, 20 августа 2023
Ситуация в Украине: Киев пригрозил закрыть Умань, Зеленский прибыл в Нидерланды
