Зеленский получил от Германии новый пакет оружия, кроме ракет дальнего действия

Президент Украины Владимир Зеленский покидает Берлин с новым пакетом вооружений на сумму 5 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в его планах нарастить арсенал своей страны и расширить ее возможности по производству оружия внутри Украины.

Главное соглашение, заключенное в немецкой столице 28 мая, касается финансирования Германией совместного производства ракет большой дальности на территории Украины, которые позволили бы Киеву наносить удары по целям в глубине территории России.

Речь также идет о дополнительных системах противовоздушной обороны, оружии, боеприпасах, "командно-оперативных" возможностях и медицинской помощи.

До пресс-конференции были ожидания, что канцлер Германии Фридрих Мерц объявит о передаче Украине высокотехнологичных немецких ракет большой дальности Taurus.

Однако другие члены правительства Германии не поддержали эту инициативу единогласно, опасаясь, что это может обострить усугубившейся конфликт. Поэтому Украина не получила этот вид оружия.

Ранее стало известно, о чем говорили Путин и Трамп по телефону.