Советы

О лекарствах, провоцирующих хронический кашель, рассказал известный врач

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 18:10 Фото: pexels
Известный российский врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие лекарства провоцируют хронический кашель, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие лекарства могут провоцировать хронический кашель.

"Классически это лекарства от повышенного давления... ингибиторы превращающего фермента. Также бета блокаторы..., блокаторы кальциевых каналов", – написал Мясников в своем Telegram-канале 8 декабря 2025 года.

Как считает врач, этот список пополнят очень популярные сегодня препараты для снижения веса и лечения диабета. Он отметил, что на волне столь широкого их применения стала выявляться статистика, связывающая их применение с развитием хронического кашля.

"Отдельной группой идут препараты, не просто раздражающие кашлевые рецепторы, а вызывающие лекарственные пневмониты/интерстициальное поражение легких. Здесь кашель обычно сухой, затяжной, нередко с одышкой; часто на фоне изменений на КТ/рентгене", – добавил Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Врач назвал фрукты, улучшающие пищеварение и повышающие иммунитет

Ранее мы писали о том, как сохранить красоту кожи в мороз. Подробнее об этом – в нашем материале по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
