Мужчина восемь лет жил с железным предметом в горле

В Китае 46-летний мужчина восемь лет прожил с 12-сантиметровым металлическим стержнем, застрявшим в горле. Все это время он отказывался от хирургического вмешательства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Mothership, 46-летний житель города Далянь по фамилии Ван случайно проглотил предмет еще восемь лет назад. Тогда он обратился в больницу только за обезболивающими, но от операции отказался, так как инородное тело не мешало дыханию.

Мужчина признался, что испытывал дискомфорт, однако списывал неприятные ощущения на употребление алкоголя. Ситуация обострилась недавно, когда китаец проснулся от невыносимой боли и обнаружил, что больше не может нормально глотать.

После повторного обследования врачи выяснили, что палочка застряла в задней стенке глотки. К счастью, за долгие годы предмет не вызвал массивного кровотечения или критического отека. В ходе операции врачи успешно удалили стержень через небольшой разрез.

