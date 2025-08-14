Редкий случай в Танзании поверг врачей в шок: пациент прожил с ножом в груди восемь лет

Житель Танзании шокировал врачей Национальной больницы Мухимбили тем, что восемь лет прожил с ножом в грудной клетке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, к медработникам мужчина обратился с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска. При этом он не испытывал ни боли в груди, ни затрудненного дыхания, ни кашля или температуры. Его жизненные показатели оставались в пределах нормы, что озадачило врачей.

Отмечается, что врачи не сразу поняли причину воспаления. Но позже пациент рассказал о "жестокой ссоре" восьмилетней давности. Тогда он получил многочисленные ранения лица, спины, груди и живота. Ему оказывали медицинскую помощь, однако он не подозревал, что внутри его грудной клетки находится нож, пока ему не сделали рентген.

Специалисты утверждают, что лезвие чудом обошло стороной сердце, легкие и крупные кровеносные сосуды. По словам врачей, при малейшем смещении клинка мужчину могли бы уже не спасти.

В итоге хирурги провели пациенту сложную операцию и извлекли металлическое лезвие, удалив скопившийся гной, вызванный некрозом тканей. После 24 часов в реанимации пациент провел 10 дней в общей палате под наблюдением врачей.

Согласно опубликованному отчету, дальнейшее восстановление прошло без осложнений. Эксперты отметили, что подобные случаи крайне редки, и назвали его примером "удивительной выносливости человеческого организма".

Информация о данном случае буквально разлетелась в соцсетях.

